Giuliano Condorelli, (ex) fidanzato Rosalinda Cannavò/ Chiarimento dopo la diffida?

Giuliano Condorelli e Rosalinda Cannavò sono stati insieme dieci anni. Il passato è ormai d’obbligo dopo i numerosi baci che in questi giorni si sono scambiati l’attrice siciliana e Andrea Zenga. Durante la puntata di lunedì scorso, 15 febbraio, Alfonso Signorini ha rivelato che Giuliano Condorelli ha diffidato il Grande Fratello Vip: “Rosalinda devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa”. Condorelli ha mandato un messaggio chiaro alla fidanzata: “È un nulla osta. A questo punto, liberi tutti”, ha detto Tommaso Zorzi all’attrice, che poco dopo ha dato il prima bacio a Zenga.

Giuliano Condorelli: dopo la diffida chiarirà con Rosalinda Cannavò?

Sembrano passati secoli da quando Rosalinda Cannavò decantava il suo amore per Giuliano Condorelli. I due si sono conosciuti 14 anni fa, quando andavano ancora a scuola. Lui è stato il primo fidanzato dell’attrice, poi si sono persi di vista per poi ritrovarsi nuovamente. “Quando sono stata male mi ha dimostrato di tenere tanto a me perché io ero orribile. La gente mi guardava per strada schifata perché a 30 kg ero solo ossa. Non riuscivo nemmeno a camminare e lui camminava per strada con me dandomi la mano e a volta baciandomi ed io mi chiedevo come poteva dirmi che ero bella. Non è una persona che me lo dice, ma me lo dimostra…Un amore incredibile”, aveva raccontato l’attrice all’inizio del suo percorso al GF Vip. Difficile pensare che questa sera Giuliano Condorelli sarà presente in puntata, dato che ha diffidato il programma prendendone le distanza. Giuliano e Rosalinda si chiariranno una volta fuori dalla casa o la loro storia ormai è al capolinea?



