Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ “Diventa chi sei e affronta il mondo”

Giuliano Condorelli è il fidanzato di Adua Del Vesco, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’entrata nella casa del reality show ha stravolto la vita dell’attrice che si è ritrovata a scoperchiare il vado di Pandora portando alla luce tante verità. Dalla storia d’amore costruita a tavolino con Gabriel Garko a quella con Massimiliano Morra. In realtà nella sua vita c’è sempre stato solo lui: Giuliano, il ragazzo a cui è legata da tantissimi anni e che è stato la molla per ricominciare a vivere dopo un momento difficilissimo della sua vita. L’attrice, infatti, ha sofferto di anoressia e ha deciso di riprendere in mano la sua vita dicendo addio ad Adua e dando il benvenuto a Rosalinda, il suo vero nome. Al suo fianco c’è sempre stato Giuliano che non l’ha mai lasciata sola, anche quando l’attrice era sentimentalmente impegnata prima con Gabriel Garko e poi con Massimiliano Morra. Intanto sui social il fidanzato ha preso una posizione a difesa della sua ragazza pubblicando un video in cui ha detto: “ti vedo piangere e questo mi rende molto triste. Piangi perché inconsciamente sei entrata in una situazione che non ti appartiene e so bene quello che provi. Ti sei chiesta perché sei lì? Me lo hai spiegato prima di entrare e, nonostante io fossi inizialmente titubante, mi hai convinto. Perché le tue motivazioni sono assolutamente profonde e degne di essere condivise con la gente che ti guarda”.

Giuliano Condorelli ad Adua Del Vesco: “finalmente puoi essere te stessa”

Giuliano Condorelli ha poi proseguito dicendo alla fidanzata Adua Del Vesco “sei lì perché finalmente puoi essere te stessa, far conoscere la vera Rosalinda con i tuoi pregi e i tuoi splendidi difetti. Senza alcun tipo di vincolo. Sei lì per goderti un’esperienza televisiva che sicuramente ti insegnerà tanto. Sei lì per fare un passetto verso un tuo sogno”. Infine il ragazzo parlando proprio delle tante difficoltà e sofferenze vissute da Adua-Rosalinda ha sottolineato: “hai pagato abbastanza il prezzo della tua ingenuità dettata dalla tua giovane età e adesso non puoi più permetterti di continuare a pagare passando per quella che non sei. Oggi hai un’opportunità incredibile, farti valere e non farti calpestare da nessuno. L’unica cosa che conta è guardare dritto negli occhi le persone e affrontare tutto a testa alta. Fregatene del contesto, dei giudizi, perché l’unica cosa importante è essere se stessi e andare a letto tranquilli. Affronta chi devi affrontare e mangiatelo, proprio come affronti me nelle nostre discussioni. Ricorda che sarai felice, ma prima la vita ti renderà forte. Diventa chi sei”. Che dire un bellissimo messaggio di forza e d’amore che Giuliano ha voluto dedicare alla sua amata Rosalinda.



