Giuliano Condorelli fidanzato Adua Del Vesco/ “Ho sbagliato anche io” iniziativa per…

Giuliano Condorelli, conosciuto sui social come Julian Condor, è stato – ed è – il solo vero fidanzato di Adua Del Vesco, l’attrice concorrente del Grande Fratello Vip e protagonista di una toccante sorpresa proprio nelle scorse settimane. Nelle recenti puntate del reality, è stata proprio Adua a confidare di aver avuto un solo fidanzato nella sua vita, smentendo quindi anche la storia con Massimiliano Morra. Da 14 anni è lui l’uomo che è sempre rimasto al fianco di Adua, seppur nell’ombra, almeno fino alla totale liberazione della ragazza che ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato e ridare la giusta luce al fidanzato. “Nella mia vita ho avuto un solo ragazzo che è quel ragazzo che avete visto, che conosco da 14 anni e che è sempre stato nell’ombra e adesso è giusto che io lo metta in luce e gli dia il posto che ha sempre avuto”, aveva dichiarato Adua nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip parlando proprio di Giuliano. Tra i due l’amore era iniziato sin dai tempi del liceo ed è sempre stato lui a restarle accanto anche quando Adua ha dovuto affrontare il mostro dell’anoressia. Lo aveva raccontato lei stessa in una intervista al settimanale Chi, quando aveva dichiarato: “Mi è stato vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”.

GIULIANO CONDORELLI, FIDANZATO ADUA DEL VESCO: LA STRANA INIZIATIVA SOCIAL

Nella vita Giuliano Condorelli si definisce un giovane bilingue (italiano e tedesco) e attualmente lavorerebbe a Milano come “WW Retail Analyst” presso un noto marchio di moda. Informazioni queste che trapelano in parzialmente anche dal suo account Instagram dove è seguito al momento da poco più di seimila persone. Un giorno fa, dopo la puntata del GF Vip durante la quale la fidanzata Adua Del Vesco ha deciso di vuotare il sacco e raccontare finalmente tutta la verità sul rapporto con Massimiliano Morra, smentendo una storia tra loro due, Giuliano su Instagram ha dato il via ad una iniziativa social particolare. Il giovane si è fatto immortalare con un foglio in mano sul quale era scritto: “Ho sbagliato anche io”. Nella didascalia al post si legge: “Ho detto una bugia a mia madre quando ho distrutto la sua macchina nuova di zecca a sua insaputa. Ho ammesso la bugia e chiesto scusa solo il giorno dopo”, taggando ovviamente la fidanzata. Un’iniziativa considerata molto particolare e con la quale ha invitato chiunque sentisse di aver sbagliato nella propria vita a scattarsi un selfie con in mano un biglietto con il medesimo messaggio. A dimostrazione che tutti possono mentire e sbagliare nella vita. Il web però si è diviso tra chi ha sostenuto seriamente l’iniziativa e chi l’ha definita solo una “pagliacciata per ottenere visibilità”.



