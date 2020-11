Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ “La nostra relazione è incredibile”

Giuliano Condorelli è il fidanzato di Adua del Vesco, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La storia d’amore fra l’attrice e il modello è uscita allo scoperto proprio all’interno della casa del GF VIP 5 dove Rosalinda Cannavò è uscita allo scoperto rivelando di non aver avuto alcuna relazione né con Gabriel Garko né con Massimiliano Morra. In realtà a starle accanto da tantissimi anni, per la precisione 14 anni, c’è Julian Condor, pseudonimo di Giuliano Condorelli, modello ed imprenditore che lavora nell’ambito della moda. Tra i due però qualcosa sembra essersi incrinato visto che l’attrice nella casa è scoppiata in una crisi di pianti confessando a Dayane Mello: “se sono sicura del suo sentimento? Non lo so. Comunque a prescindere avrei bisogno proprio di capire cosa pensa. Pure io devo capire un po’ di cose. Però posso capire solo vedendolo. Mi manca un sacco. Non mi manca la routine con lui, mi manca lui. Perché è sempre stato un mio punto di riferimento. La cosa più importante che ha fatto è stare accanto a me quando nessuno stava accanto a me”.

Parole che hanno spinto Giuliano Condorelli a prendere una posizione con un lunghissimo post pubblicato sui social: “non sarei mai voluto essere a intervenire. Passo per un tipo timido, ma la mia posizione è forte. Se non mi faccio vedere qui è semplicemente perché sono discreto e riservato. Sono però triste perché vengono fatte insinuazioni dentro e fuori la Casa sulla nostra relazione. La nostra relazione è incredibile, la custodisco in maniera gelosa e protettiva. Detto ciò, ringrazio tutti per i messaggi stupendi, che sono il 90%. Gli altri, i leoni da tastiera, ce li bagnamo nel latte la mattina”. L’imprenditore parlando poi della storia d’amore con Rosalinda Cannavò precisa: “la nostra relazione per me è tutto ok, spero che Rosalinda se ne renda conto e acquisti il minimo di lucidità in più che ovviamente viene a mancare quando si è a stretto contatto con le stesse persone da 60 giorni. Non sono il tipo che va ad attaccare la gente. Rosalinda è la protagonista ed è capace di uscire da determinate situazioni. Sono tranquillo sul nostro rapporto”.



