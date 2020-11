Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ Lei: “Ci è sempre stato per me”

Giuliano Condorelli è il fidanzato di Adua Del Vesco, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Una storia d’amore importantissima per l’attrice che è stata fintamente legata sentimentalmente prima a Gabriel Garko e poi a Massimiliano Morra. Due relazione fittizie, due storia organizzate a tavolino solo per promuovere progetti e serie televisive. La verità è venuta fuori proprio nella casa del GF VIP con l’attrice che dopo anni di bugie ha confessato: “sono anche passata come una che ha avuto tanti ragazzi quando nella mia vita ho avuto un solo ragazzo che è quel ragazzo che avete visto, che conosco da 14 anni e che è sempre stato nell’ombra e adesso è giusto che io lo metta in luce e gli dia il posto che ha sempre avuto”. Adua poco dopo ha proseguito confessando tutto: “mi scuso con tutti: è inutile portare avanti una menzogna, perché sono comunque dei teatrini. Questa è stata una delle cause più grandi che mi hanno portato a soffrire di anoressia. Vivevo una vita che non era la mia”.

Adua Del Vesco: “Giuliano Condorelli mi ha aspetto 14 anni”

Proprio nella casa del Grande Fratello Vip 2020 Adua Del Vesco è venuta allo scoperto parlando per la prima volta di Giuliano Condorelli, il fidanzato di sempre. “In realtà c’è sempre stato, mi ha aspettato per tanti anni” – aveva raccontato proprio l’attrice in una intervista rilasciata lo scorso anno a Silvia Toffanin a Verissimo – “è il mio fidanzato storico di quand’ero ragazzina: è stato un ritorno alle origini, a me stessa”. A quanto pare i due si conoscevano già dai tempi del liceo”. Non solo, la Del Vesco parlando proprio di Giuliano ha detto: “mi è stato vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”. Giuliano si è fatto poi conoscere dal grande pubblico entrando proprio nella casa del GF VIP 5 facendo una bellissima sorpresa alla sua amata. Su di lui conosciamo però davvero poco: parla italiano che tedesco e lavora come WW Retail Analyst presso una importante casa di moda. Non solo, Giuliano è un appassionato di nuoto, sci ed alpinismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA