Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ Lei sogna la famiglia “lui scappa ma…”

Rosalinda Cannavò, al secolo Adua Del Vesco, è da sempre legata al suo primo e unico vero fidanzato, Giuliano Condorelli, nei confronti del quale però negli ultimi tempi ha manifestato qualche perplessità. L’esperienza al Grande Fratello Vip ha indubbiamente cambiato la giovane attrice e questo potrebbe avere forse delle conseguenze anche nel suo rapporto con il giovane compagno. In questo ultimo periodo, il ragazzo è rimasto in silenzio di fronte all’avvicinamento tra la fidanzata Adua e l’amica Dayane Mello. Proprio quest’ultima, in una recente conversazione con l’attrice ha introdotto l’argomento relativo al fidanzato Giuliano chiedendole se sentisse la sua mancanza e se lo pensasse. Adua si è limitata in entrambi i casi a replicare con un semplice “sì” pronunciato sottovoce, spiegando che la lontananza è tanta. Questa però non sarebbe la sua prima separazione dal giovane dal momento che, secondo i suoi racconti, si sarebbero lasciati la scorsa estate, “a fine luglio e inizio agosto”.

“Certo che lo penso, però è strano perchè sono tre mesi qui”, ha commentato con Dayane, parlando del fidanzato Giuliano ma al tempo stesso sottolineando la strana sensazione rispetto a ciò che sente. La lontananza ed il fatto di non poter neppure sentire il ragazzo le provoca una strana sensazione, mista all’ansia nel doversi trovare “a lottare con lui che mi dirà questo non è andato bene, quell’altro non è andato bene”.

GIULIA CONDORELLI, FIDANZATO ADUA DEL VESCO: I DUBBI DI ROSALINDA

I dubbi di Adua Del Vesco sul fidanzato Giuliano Condorelli sono emersi con prepotenza nel corso della recente conversazione con l’amica brasiliana. “Io vorrei una persona che fosse contenta di ciò che ho fatto”, ha svelato Rosalinda conscia ormai del suo cambiamento radicale dopo la sua esperienza nella Casa del GF Vip. “Non ho ferito nessuno, tanto meno lui che ho sempre protetto qua dentro, ho sempre parlato di lui”, ha proseguito l’attrice, che però non ha più voglia di lottare per difendere le sue idee, spesso considerate sbagliate dal fidanzato. “Voglio che cambino queste cose nel nostro rapporto perchè io ho bisogno di una persona che mi faccia sentire importante come donna”, ha proseguito. Giuliano, dalle parole di Adua, sarebbe molto protettivo nei suoi confronti “ma questo mi fa sentire più sua figlia che la sua ragazza, che la sua compagna. E questo non è bello perchè mi sento una bambina incapace di prendere scelte con lui che mi deve dare una direzione”, ha proseguito. Rosalinda ha poi rivelato di essere da tempo pronta ad avere una famiglia, “ma lui non vuole adesso. E sai cosa c’è? Arrivata a 28 anni è una cosa molto importante. Per me al primo posto c’è creare la mia famiglia”, ha ammesso. Giuliano però sarebbe finora “scappato” da questa decisione.

