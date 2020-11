Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ Lui: “la vita ti renderà forte”

Giuliano Condorelli è il fidanzato di Adua Del Vesco, oggi Rosalinda Del Vesco, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice è senza alcun dubbio una delle protagoniste più discusse di quest’edizione per le rivelazioni choc fatte all’interno della casa. La Del Vesco, infatti, ha confessato che non solo non c’è stata alcuna storia d’amore con Gabriel Garko, che proprio al Grande Fratello Vip ha confermato la sua omosessualità, ma che anche la relazione con Massimiliano Morra è stata solo una trovata pubblicitaria realizzata per lanciare delle fiction. Non solo, Rosalinda ha parlato della Ares Film, casa di produzione di alcune fiction di successo di Canale 5, andando a far conoscere al grande pubblico quello che a volte si nasconde dietro il mondo del cinema e dello spettacolo. A starle accanto sempre Giuliano, il fidanzato che non le ha mai voltato le spalle, anzi le è stata vicina anche quando Adua fingeva di essere felicemente fidanzata con Massimiliano Morra.

Giuliano Condorelli: “Adua Del Vesco hai pagato abbastanza il prezzo della tua ingenuità”

Giuliano Condorelli più volte è intervenuto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per confortare e rassicurare Adua Rosalinda Del Vesco che ha avuto diversi momenti di crisi. “Ti vedo piangere e questo mi rende molto triste. Piangi perché inconsciamente sei entrata in una situazione che non ti appartiene e so bene quello che provi” – ha detto Giuliano in un video che ha proseguito dicendo – “sei lì perché finalmente puoi essere te stessa, far conoscere la vera Rosalinda con i tuoi pregi e i tuoi splendidi difetti. Senza alcun tipo di vincolo. Sei lì per goderti un’esperienza televisiva che sicuramente ti insegnerà tanto. Sei lì per fare un passetto verso un tuo sogno”. Non solo, Giuliano Condorelli ha difeso senza remore la fidanzata Adua – Rosalinda Del Vesco anche quando Tommaso Zorzi si è scontrato con lei: “cucciola, hai pagato abbastanza il prezzo della tua ingenuità dettata dalla tua giovane età e adesso non puoi più permetterti di continuare a pagare passando per quella che non sei. Oggi hai un’opportunità incredibile, farti valere e non farti calpestare da nessuno, e dico nessuno, in questo mondo”. Giuliano, anche se fisicamente lontano dalla sua Adua, anche fuori dalla casa, fa solo il tifo per lei e la esorta a credere in lei: “fregatene del contesto, dei giudizi, perché l’unica cosa importante è essere se stessi e andare a letto tranquilli. Affronta chi devi affrontare e mangiatelo, proprio come affronti me nelle nostre discussioni. Ricorda che sarai felice, ma prima la vita ti renderà forte. Diventa chi sei”. Se non è amore questo!



