Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ “Sii te stessa, affronta chi devi…”

Giuliano Condorelli, il fidanzato di Adua Del Vesco, pubblica su Instagram, un toccante messaggio per l’attrice siciliana, finita al centro della bufera per aver parlato della presunta omosessualità di Massimiliano Morra a cui è stata legata in passato. In vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda oggi, lunedì 5 ottobre nel corso della quale la siciliana dovrebbe svelare tutta la verità, il fidanzato Giuliano che è entrato in casa per farle una sorpresa la sera del coming out di Gabriel Garko, con un video con le immagini della loro storia d’amore, ha esortato la fidanzata ad affrontare tutto a testa alta dimostrando a tutti chi è davvero Rosalinda, questo il vero nome di Adua Del Vesco. “Ti vedo piangere e questo mi rende molto triste”, comincia così il videomessaggio di Giuliano alla sua Adua. “Ti sei chiesta perché sei lì? Me lo hai spiegato prima di entrare e, nonostante io fossi inizialmente titubante, mi hai convinto. Sei lì per goderti un’esperienza televisiva che sicuramente ti insegnerà tanto. Sei lì per fare un passetto verso un tuo sogno, vero? Voglio far vedere alle persone che stanno male con se stesse per disturbi alimentari, o per qualsiasi altro disturbo, che si può guarire e voglio svelare loro la mia ricetta, voglio aiutarle in qualche modo”, continua Giuliano Condorelli.

GIULIANO CONDORELLI E IL TOCCANTE MESSAGGIO PER ADUA DEL VESCO

Giuliano Condorelli è il ragazzo che è stato accanto ad Adua Del Vesco durante gli anni difficili dell’anoressia. Durante le prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, l’attrice ha parlato più volte del loro rapporto raccontando anche tutti i gesti importanti che Giuliano ha fatto per lei per aiutarla a guarire. In vista di una puntata che si preannuncia molto difficile per la Del Vesco, Giuliano, anche se a distanza, ha esortato la fidanzata a non aver paura di nulla e ad affrontare tutto a testa alta. “Hai pagato abbastanza il prezzo della tua ingenuità dettata dalla tua giovane età e adesso non puoi più permetterti di continuare a pagare passando per quella che non sei. Oggi hai un’opportunità incredibile, farti valere e non farti calpestare da nessuno, e dico nessuno, in questo mondo. Fregatene del contesto, dei giudizi, perché l’unica cosa importante è essere se stessi e andare a letto tranquilli. Affronta chi devi affrontare e mangiatelo, proprio come affronti me nelle nostre discussioni. Ricorda che sarai felice, ma prima la vita ti renderà forte. Diventa chi sei”, ha concluso.

