Giuliano Condorelli, fidanzato di Adua Del Vesco/ Andrea Zenga terzo incomodo?

Giuliano Condorelli non sta vivendo un momento roseo con Adua del Vesco. Durante l’esperienza al Grande Fratello VIP, Adua, sembra aver rivalutato la sua storia d’amore fuori dalla casa. Dopo un incontro decisamente freddo con Giuliano, dentro la casa, sono emersi dubbi e profonde riflessioni sul loro rapporto. Lui qualche settimana fa le aveva portato delle chiavi, un simbolo che rappresentava il desiderio di convivenza. Di fronte però ha trovato una persona che non è riuscita ad andare oltre un semplice “ti voglio bene”, per poi crollare tra lacrime e tentennamenti. In queste ultime ore, inoltre, Giuliano Condorelli rischia di dover fare i conti con una scheggia impazzita, ovvero il rapporto che la sua fidanzata Adua ha instaurato con Andrea Zenga. Per molti il nuovo concorrente rischia di essere un terzo incomodo tra Giuliano e Adua. La loro storia, dunque, sembra sempre più appesa ad un filo.

Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco: per il web può succedere di tutto

La storia d’amore tra Giuliano Condorelli e Adua del Vesco sembra più che mai in bilico. La lettera scritta da Adua ad Andrea Zenga, da qualche settimana nuovo concorrente del Grande Fratello VIP, non ha di certo rincuorato Giuliano, che fuori dalla casa continua a seguire con apprensione quanto sta accadendo. Tra non molto entrambi dovranno guardarsi negli occhi e decidere cosa fare della loro storia. Condorelli, dal canto suo, ha già fatto capire chiaramente le sue intenzioni.



