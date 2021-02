Giuliano Condorelli, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Lascerà Adua per il “bacio” a Andrea Zenga?

GIULIANO CONDORELLI LASCIA ROSALINDA CANNAVÒ?

Negli ultimi giorni, contro ogni aspettativa, nella Casa del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò si è ritrovata a dover fare i conti con la relazione fuori dalla Casa. Ormai da tempo il fidanzato Giuliano Condorelli con il quale, tra alti e bassi, le è rimasto vicino per dieci anni, sembra non essere pervenuto. Dopo l’ultimo confronto durante il quale le ha consegnato le chiavi della loro casa, il giovane si è trincerato dietro un silenzio tombale, diventato ancora più assordante dopo le recente dinamiche. Se Andrea Zenga ha trovato il coraggio di dichiarare il suo interesse a Rosalinda Cannavò, il fidanzato di quest’ultima ha preferito darsi alla macchia, con una reazione che avrebbe lasciato intendere più di mille parole.

Giuliano Condorelli, conosciuto su Instagram come Julian Condor, ha infatti deciso di silenziare il suo profilo social e disattivarlo momentaneamente, almeno fino a quando non potrà fare chiarezza faccia a faccia con Rosalinda, che probabilmente fatica a definire ormai la sua fidanzata. La giovane, infatti, confidandosi con Andrea Zenga ha definito la sua situazione particolarmente complessa e la dichiarazione del figlio di Walter ha contribuito a farle maturare ulteriormente una decisione che dentro di sé avrebbe preso ormai da tempo.

GIULIANO CONDORELLI, FIDANZATO ROSALINDA: REAZIONE DOPO LA DICHIARAZIONE DI ZENGA

Lei continua a definirsi ancora fidanzata di Giuliano Condorelli, in attesa di un confronto dal vivo, anche per rispetto ai dieci anni trascorsi insieme, ma il cuore di Rosalinda Cannavò sarebbe ormai pronto a voltare pagina ed a vivere un nuovo importante capitolo. La crisi della ragazza è ormai evidente, come confermano gli ultimi sfoghi, sia con Samantha De Grenet che con Stefania Orlando e che hanno fatto seguito ad un ulteriore avvicinamento da parte di Zenga. Rosalinda, di contro, si è detta imbarazzata in vista della nuova puntata di oggi, forse anche per il timore di conoscere una possibile reazione da parte del fidanzato Giuliano, che ormai con il suo gesto ha in qualche modo messo un punto alla loro relazione, all’insaputa della stessa Rosalinda. In un momento di sfogo con Stefania, l’attrice si è lasciata andare a nuove parole nei confronti della relazione con Giuliano: “Andrea è stato quella cosa in più che mi ha fatto capire che quei dubbi erano fondati, che c’è qualcosa che non va in me. Se la mia storia fosse stabile, sicura, per la mia concezione nessun uomo mi smuoverebbe nulla”. E’ toccando alla Orlando essere più esplicita ma sincera: “Probabilmente non vuoi ammetterlo ma la tua storia è finita”. Questa volta, ad esserne consapevole è anche Rosalinda che ha aggiunto: “Ti giuro che non avrei mai voluto che succedesse qui dentro. Però sono cinque mesi…”. Giuliano riserverà nuovi colpi di scena in vista della puntata di oggi?



