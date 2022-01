Giuliano Ferrara ricoverato per infarto/ Ultime notizie: “è in gravissime condizioni”

GIULIANO FERRARA IN GRAVI CONDIZIONI PER UN INFARTO

È in gravissime condizioni Giuliano Ferrara, lo storico fondatore de “Il Foglio”, ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto per (pare) un infarto improvviso: ritiratosi dalle scene da diversi anni, il giornalista e conduttore ex “Otto e Mezzo” e “Qui Radio Londra” si è sentito male in provincia di Grosseto nella sua tenuta a Scansano.

Daniela Poggiali, infermiera Lugo assolta/ Motivazioni “Manca prova morte violenta”

Come scrive “La Nazione” è scattato l’allarme immediato con chiamata al 118 della famiglia: il malore sarebbe avvenuto nella serata di giovedì 27 gennaio, trasportatosi poi direttamente all’ospedale di Grosseto dove è stato operato al cuore. Al momento, riportano le agenzie, Giuliano Ferrara si trova in terapia intensiva in condizioni ritenute «gravissime». Da tempo il giornalista ex direttore de “Il Foglio” si era trasferito in Maremma dove possedeva un’azienda agricola e da dove comunque continuava a scrivere i suoi editoriali tutti i giorni sull’amata sua “creatura” del Foglio.

Alessandra Romano “Suono il violino di una ebrea”/ “Ogni volta sento la sua voce”

L’ARTICOLO DI OGGI SU DRAGHI E IL RICOVERO

Oggi in prima pagina su “Il Foglio Quotidiano” Giuliano Ferrara aveva scritto della necessità di portare Mario Draghi al Quirinale e poi optare per un “rimpasto” di Governo, piuttosto che avere il rischio di perdere l’ex Presidente BCE anche alla guida dell’esecutivo stante il caos in Parlamento per le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Ma mentre Lega e Centrodestra forzano la mano proponendo il nome di Casellati, con il Centrosinistra invece in posizione di “difesa” imponendo l’astensione, ecco la notizia terribile che circola subito nelle aule del Parlamento che ben conoscono l’Elefantino (nome e immagine con cui si firma nei suoi articoli). L’infarto, il ricovero, le gravi condizioni: dall’ANSA filtra al momento la conferma che Ferrara sia stato sottoposto ad un intervento di angioplastica, con la problematica cardiovascolare che lo sta tenendo in terapia intensiva e sedato. Il 7 gennaio scorso, nel giorno in cui ha compiuto 70 anni, Ferrara ha pubblicato un articolo sul Foglio dal titolo “Oggi ho settant’anni e il privilegio di non ricordare quasi niente”: così scriveva raccontando come affronta la sua vecchiaia, «Non pensavo di finire nella normalità, nel gusto del dettaglio, nella natura di stagione con rapide incursioni nella mia città di lunga durata, percorrendo ogni giorno la strada di ieri come un elegiaco in ritardo sugli appuntamenti, pieno di tempo da dissipare. Ovviamente sono circondato dai morti. Me ne curo e dolgo, spesso ne scrivo per onorarli, amarli, ma non era in preventivo l’alluvione delle eulogie, quando fondammo un giornalino vitale che invecchia bene. Quando Röselein abbaia con il suo vocione di baritono basso so che il suo Lied è per ricordarmi che ho una specie di vitalità ancora da spendere».

LEGGI ANCHE:

Crisanti/ “Quarta dose? Stimolare troppo il sistema immunitario non è buona cosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA