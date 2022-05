GIULIANO GEMMA E NATALIA ROBERTI, GENITORI VERA GEMMA/ “Lo tradì con Marlon Brando”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Vera Gemma ha parlato dei suoi genitori Giuliano Gemma e Natalia Roberti, rivelando un retroscena incredibile. La madre, infatti, tradì il celebre attore con un’altra icona del cinema, ovvero Marlon Brando: “Mia madre ha avuto un flirt con Marlon Brando. Un giorno i miei genitori litigarono e lei accusò mio padre di darsi da fare con le attrici e disse: ‘Io ti ho tradito solo una volta ma con Marlon Brando’. Io rimasi scioccata, volevo sapere tutto!”.

VERA GEMMA, CHI È/ "Mai sentita all’altezza della bellezza della mia famiglia"

“Lei non ha mai voluto dare seguito al flirt perché era già sposata”, ha aggiunto Vera Gemma, rivelando un altro siparietto familiare molto divertente: “Ogni volta che c’era un film con Marlon Brando mio padre si innervosiva un po’. Io e mia sorella ci mettevamo il carico dicendo: ‘Che bravo Marlon Brando’ (ride, ndr)”. (Aggiornamento di MB)

Hanry Harris, ex marito Vera Gemma/ "Le storie amore non durano per sempre..."

CHI SONO I GENITORI DI VERA GEMMA

La nota attrice italiana Vera Gemma, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e di Pechino Express, è orfana di mamma e papà: i suoi genitori, Natalia Roberti e Giuliano Gemma, sono infatti morti già da diversi anni. La madre morì nel 1995, quando Vera Gemma aveva appena 25 anni (è nata il 4 giugno del 1970), lasciando ovviamente un immenso vuoto nella vita dell’artista, all’epoca in ascesa. Come riferito da diversi siti web, infatti, Natalia Roberta, mamma di Vera Gemma, era un’amica della stessa, ma anche una confidente, ovviamente un genitore, e fra le persone che più sostenevano i sogni nel cassetto della figlia Vera.

Jeda, fidanzato Vera Gemma/ L'amore durante il lockdown e la differenza d'età

L’anno dopo il decesso della madre, il 1996, Vera Gemma conobbe Asia Argento, la figlia di Dario, sul set del film La Sindrome di Stendhal, e la liason fra le due continuerà fino ai giorni nostri. Di Natalia Roberti si hanno poche informazioni se non quelle riguardanti le serate mondane a cui la stessa aveva partecipato con Giuliano Gemma all’epoca del loro matrimonio. Come detto in apertura Vera Gemma ha perso anche il papà, noto attore e personaggio televisivo famoso, scomparso nel 2013 a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto nei pressi di Roma.

GIULIANO GEMMA E NATALIA ROBERTI, GENITORI MORTI DI VERA GEMMA: LO CHOC DEL 2013…

Quando morì, 9 anni fa, aveva 75 anni, e Giuliamo Gemma, papà di Vera, rimase coinvolto in uno scontro frontale mentre si trovava a bordo della sua auto in quel di Cerveteri. Una volta che sono giunti i soccorsi stradali, l’attore era stato trovato in condizioni disperate e trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale di Civitavecchia, dove però lo stesso non arrivò mai in vita, spirando infatti durante il trasporto. Giuliana Gemma si trovava su una Toyota Yaris, scontratasi frontalmente con una Bmw in quel di via del Sasso, all’altezza dell’incrocio con via di Zambra. La morte di Giuliano Gemma fu un vuoto enorme per la vita di Vera Gemma, all’epoca 43enne, nonché per il mondo dello spettacolo in generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA