Chi è Giuliano Mignini, il magistrato che indagò sull'omicidio di Meredith Kercher: l'arresto di Raffaele Sollecito gli costò un procedimento disciplinare

Ospite della puntata di oggi del programma “Il Caso” – sempre scritto e condotto da Stefano Nazzi per la primissima serata di Rai 3 – il magistrato Giuliano Mignini è tra coloro che furono direttamente e personalmente coinvolti nel famosissimo caso di Meredith Kercher, la studentessa americana brutalmente assassinata all’interno dell’abitazione a Perugia nella quale risiedeva durante il progetto Erasmus.

Proprio Giuliano Mignini fu una figura centrale per il caso (non solo mediatico, ma anche e soprattutto giudiziario) che scaturì dall’omicidio, incaricato di condurre le prime indagini; ma prima di arrivarci è utile ricordare tra queste righe che il magistrato – nato nel 1950 proprio a Perugia – decise di dedicarsi al mondo dell’avvocatura solamente dopo essere stato rifiutato dall’Aeronautica Militare a causa del suo daltonismo.

Dopo aver iniziato la carriera a Volterra in qualità di pretore (figura oggi eliminata dall’ordinamento giuridico del nostro paese), Giuliano Mignini riuscì – dopo alter due esperienze da giudice tra Pisa e Terni – a rientrare nella “sua” Perugia solamente nel 1989 in qualità di sostituto procuratore: salito agli albori della cronaca per le indagini sul famigerato Mostro di Firenze, oltre al caso di Meredith Kercher ha lavorato anche alle indagini sul caso relativo alla pornostar Brigitta Bulgari.

Chi è Giuliano Mignini: le complesse indagini sull’omicidio di Meredith Kercher e la censura dal CSM

Tornano a noi, proprio Giuliano Mignini fu tra i primi a condurre le indagini sull’omicidio di Meredith Kercher: era, infatti, presente durante i primi interrogatori ad Amanda Knox e assieme all’ispettore capo Oreste Volturno notò l’incongruenza nel suo racconto riguardo agli scambi di messaggi con il suo datore di lavoro – Patrick Dija Lumumba, proprietario del pub Le Chic -, interpretando in modo scorretto la frase “see you later”.

Proprio per le accuse che lo stesso Giuliano Mignini mosse contro Knox e Sollecito – che ricordiamo essere stati prima condannati e, poi, assolti per l’omicidio di Meredith Kercher -, nel dicembre del 2015 fu indagato e sanzionato dal CSM con l’accusa di aver violato le obbligatorie procedure per l’arresto di Raffaele Sollecito dato che non emise il mandato in forma scritta: per questa accusa fu poi, al termine delle indagini a suo carico, censurato dal Collegio disciplinare.