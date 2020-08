Giuliano Palma/ Fan su omaggio a Modugno: “sei grande!”, la rottura coi Bluebeaters..

Negli ambienti musicali il nome di Giuliano Palma viene associato immediatamente al gruppo dei Bluebeaters. Il cantante è stato infatti dal 1994 al 2012 il frontman della band che si è riformata l’anno seguente, con “Pat Cosmo” Benifei come nuova voce. Se Giuliano Palma ha deciso di proseguire da solo, i The Bluebeaters hanno fatto altrettanto, raccogliendo discrete soddisfazioni nel corso degli anni. La band ha infatti preso parte ad una edizione del “Dopo Festival” dal Teatro del Casinò di Sanremo, oltre a piazzare interessanti collaborazioni come l’uscita di Ancora Un Giorno feat. Willy Peyote e A Metà feat. Cimini. Giuliano Palma, recentemente, ha preso parte ad una puntata di Una Storia da Cantare, questa sera in replica su Raiuno. Tra poco lo rivedremo all’opera con la bellissima reinterpretazione del famoso brano Nel Blu dipinto di Blu di Modugno.

Giuliano Palma ad una Storia da Cantare con Nel Blu dipinto di Blu

Giuliano Palma è uno dei protagonisti di Una Storia da Cantare, il programma musicale condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Il cantautore italiano classe 1965 ha preso parte alla puntata dedicata ai grandi personaggi e cantautori del Festival di Sanremo. E’ dunque una sorta di serata omaggio quella che rivederemo questa sera: la replica di Una Storia da Cantare propone emozionati rivisitazioni delle canzoni più significative dei cantanti che sono saliti sul palco dell’Ariston nel corso delle varie edizioni. Tra gli ospiti in scaletta figura Giuliano Palma, protagonista con l’apprezzato omaggio a Domenico Modugno. Il cantautore interpreta uno dei brani che è diventato a tutti gli effetti simbolo dell’Italia nel mondo e che ancora oggi rappresenta in pieno il ‘Belpaese’.

Il capolavoro di Modugno nella serata dedicata ai grandi cantanti di Sanremo, l’entusiasmo dei fan: “Grande Giuliano!”

Giuliano Palma reinterpreta il capolavoro di Domenico Modugno, ‘Nel Blu dipinto di Blu’, nella replica di Una Storia da cantare. Un appuntamento imperdibile per i fan del programma, che possono gustare nuovamente una delle esibizioni più significative di tutta la puntata. Il video dell’omaggio a Domenico Modugno è in realtà già reperibile in rete nelle piattaforme Rai, trattandosi appunto di una replica. Sbirciando tra i commenti del video di Giulano Palma è tangibile l’entusiasmo dei suoi estimatori, che hanno particolarmente apprezzato la sua esibizione. Le considerazioni e i giudizi sulla sua interpretazione sono più che positivi e benevoli. “Grande Giuliano!“, scrive un fan. “Bravo Ciccio”, ribadisce un altro internauta che sembra un amico di vecchia data. I complimenti sotto il video si sprecano, sono davvero poche le considerazioni negative.



