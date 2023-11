Giuliano Peparini è fidanzato?/ Tutto sulla vita privata del coreografo: “In Italia, con il gossip…”

Giuliano Peparini, tutto sulla vita privata

Il nome di Giuliano Peparini è tra i più importanti nel mondo dello spettacolo. Coreografo e direttore artistico, collabora con i più grandi artisti e, in Italia, ha fatto sognare tutti con le sue coreografie realizzate durante la partecipazione al serale di Amici, ma chi è Giuliano Peparini quando non lavora e non è presente sul palcoscenico? Il fratello di Veronica Peparini, contrariamente a quest’ultima che condivide tanto della sua vita privata come la notizia della gravidanza, ha sempre mantenuto nettamente separate la vita privata e quella professionale.

Se, infatti, della carriera di Peparini si sa praticamente tutto, lo stesso non può dirsi della vita privata. Non si sa assolutamente nulla, infatti, della vita sentimentale del coreografo. Difficile, dunque, dire se sia fidanzato o sposato.

Giuliano Peparini: ecco perché non parla della vita privata

A spiegare il motivo per il quale ha sempre preferito non parlare del proprio privato è stato lo stesso Giuliano Peparini. In un’intervista di qualche tempo fa, infatti, il coreografo ha spiegato di aver sempre preferito far parlare di sè per il proprio talento con cui ha conquistato una grande fama e non per il gossip o i vari pettegolezzi.

“In Italia si fa fatica a riconoscere le proprie capacità se non accompagnate dal gossip. Chi va a letto con una modella o con un calciatore è immediatamente popolare, anche se non ha talento”, le parole di Peparini che, con il talento e un duro lavoro, ha conquistato il successo.

