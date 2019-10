Giuliano Peparini/ Foto, il coreografo è un pesce fuor d’acqua? (Amici Celebrities)

Giuliano Peparini continua a rimanere in silenzio ad Amici Celebrities: se non fosse per Maria De Filippi forse eviterebbe persino di esprimere i voti sulle diverse esibizioni. Un po’ un pesce fuor d’acqua il noto coreografo, che tuttavia possiamo vedere sempre emozionato nell’assistere alle performance dei concorrenti. In particolare si è dimostrato entusiasta al duetto in pista fra Pamela Camassa e Sebastian Melo Taveira, che con sensualità e maestria hanno registrato parecchi consensi. Per una volta non ci sono stati invece battibecchi con le altre due giudici, come è accaduto nelle prime due puntate del talent. Per riuscire a scoprire un lato inedito del coreografo bisogna per forza andare a spulciare il suo account Instagram. Solo così è possibile vederlo a petto nudo, con le cuffiette e immerso nell’ascolto. “Un momento di relax”, scrive ai fan. Per chi invece preferisce vederlo in abito grigio scuro e ammirare comunque le forme di un fisico statuario, basta controllare lo scatto successivo. “Difficile fare il doppio ruolo di giudice e coreografo nello stesso programma? Comunque è un piacere vederti sulla poltrona”, scrive una fan.

Giuliano Peparini: che cosa ha preparato per Amici Celebrities di oggi?

Che cosa avrà preparato Giuliano Peparini per la puntata di Amici Celebrities di questa sera? Difficile saperlo, visto che per una volta il giudice ha scelto di non dare alcun indizio agli ammiratori che lo seguono sui social. La settimana scorsa abbiamo potuto vedere in anteprima una parte della scenografia dedicata alla canzone Roma nun fa la stupida stasera, cantata da Filippo Bisciglia nella seconda parte dell’appuntamento. Questa volta invece dobbiamo per forza accontentarci di vedere Peparini in uno scatto dietro le quinte, occhialini sul viso e vestito con una semplice maglietta griglia e jeans. Clicca qui per guardare la foto di Giuliano Peparini. Per le seguaci più accanite e dai bollenti spiriti è invece possibile ammirarlo a petto nudo, ancora una volta, grazie alle Storie. Dopo aver mostrato una tavola su cui spicca un piatto pieno di carboidrati, il coreografo si mostra nelle prime ore del mattino, pronto a vestirsi ed affrontare una nuova giornata.

Un momento di relax per Giuliano Peparini

Visualizza questo post su Instagram Un momento di relax! 😊😂 Un post condiviso da Giuliano Peparini (@giulianopeparini) in data: 4 Ott 2019 alle ore 8:18 PDT

Prove in studio

Visualizza questo post su Instagram Prove in Studio 🎥 @amiciufficiale Celebrities Ph. @giu.ba #giulianopeparini Un post condiviso da Giuliano Peparini (@giulianopeparini) in data: 7 Ott 2019 alle ore 12:17 PDT





