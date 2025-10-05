Giuliano Peparini, fratello di Veronica: coreografo a lungo nella squadra di Amici

Da sempre molto legati nella vita e nel lavoro, Giuliano Peparini e Veronica Peparini collaborano da quando hanno iniziato il percorso nel mondo della danza. I due fratelli hanno lavorato a lungo insieme nella scuola di Amici, lei come professoressa, lui curando le coreografie splendide dei ballerini. Dopo l’addio alla scuola di Amici, per Peparini è cominciata una nuova avventura: ha aperto un’academy a Roma.

Parlando della sua infanzia non semplice, il coreografo ha raccontato: “Ho passato un’infanzia un po’ particolare perché da piccolino ero un po’ femminile, avevo una voce da bambina e non da maschietto, quindi cercavo di parlare il meno possibile. Per questo spesso il mio modo di esprimermi passava attraverso il corpo, i gesti. Cerco di parlare il meno possibile. Il corpo ha preso il sopravvento quasi su tutto perché in qualche modo dovevo comunicare. Ecco perché ho iniziato presto a fare danza”.

Giuliano Peparini, fratello di Veronica: l’Academy aperta a Roma

Prima ancora di diventare uno stimato coreografo, però, Giuliano Peparini è stato un ballerino ricco di talento, tanto da diventare a 24 anni il primo ballerino del Ballet National de Marseille. Ha lavorato poi per numerose compagnie di ballo in tutto il mondo, cominciando anche a dirigere i primi musical più avanti. La sua carriera si è svolta per gran parte in Francia, ma dopo essere tornato in Italia ha cominciato la sua avventura televisiva. Dal 2013 al 2020 è stato coreografo per Amici, portando in scena delle vere e proprie poesie in ballo. Dopo l’addio alla televisione, o meglio, allo show di Maria De Filippi, si è dedicato ad un nuovo progetto.

Nel 2024 ha aperto, proprio insieme alla sorella, la Peparini Academy a Roma, nel quartiere Tuscolano. Una scuola che ha come obiettivo quello di formare i futuri ballerini d’Italia, ma non solo. L’academy ha anche corsi di arti circensi, teatro e musica.