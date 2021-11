Giuliano Peparini, fratello Veronica/ “Ci vogliamo bene, ma non siamo mai d’accordo”

Giuliano Peparini è il fratello di Veronica Peparini, ma anche uno dei coreografi più famosi al mondo. La sua arte nella danza ha conquistato davvero tutti. La danza è sempre stata la sua più grande passione; una passione ereditata da mamma Franca come ha raccontato proprio il ballerino e coreografo: “sì, mamma amava ballare”. Anche la sorella Veronica è cresciuta con questa passione: “i nostri genitori avevano un negozio di scarpe. Ci hanno incoraggiato a danzare per non farci crescere in strada”. A soli 9 anni Giuliano ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della danza e ricorda: “gli amici di Veronica mi prendevano in giro: all’epoca, si sa, per un maschio fare danza classica era un po’ complicato”.

Proprio con la sorella Veronica, Giuliano andava a lezioni di danza a Roma in zona Piazza della Repubblica. Il primo a notare in lui un talento fuori dal comune è stato Roberto Salaorni come racconta il coreografo. “era un mio insegnante di danza jazz. Mi ha spronato ad andare all’estero. Se non fosse stato per lui, non avrei lavorato in Francia con il geniale coreografo Roland Petit o con Franco Dragone (regista italo-belga che ha diretto tanti show del Cirque du Soleil, ndr). E non sarei chi sono oggi”.

Giuliano Peparini dalla danza alla coreografia: “Ho iniziato in tv con Heather Parisi”

Non solo ballerino, Giuliano Peparini dal mondo della danza è passato a quello della coreografia. Tutto è iniziato quando non era ancora maggiorenne: “ho iniziato in tv con Heather Parisi che non ero ancora maggiorenne. Ricordo ancora quando lei mi chiamò al telefono per dirmi come mi dovevo vestire durante un servizio fotografico”. I suoi quadri sono diventati tra i più richiesti nel mondo della televisione, ma dello spettacolo in genere.

Proprio ad Amici ha vissuto un momento magico della sua carriera. Un’esperienza formativa importante che ha raccontato così a Tv Sorrisi e Canzoni: “mi ha insegnato fare un programma in quattro giorni. Devo preparare 10 quadri a puntata, più 40 grafiche e scenografie di canzoni a settimana”. Un programma di grande successo, ma che ha un grande segreto per il coreografo: “il lavoro di squadra”. Parlando del rapporto con la sorella Veronica, Giuliano ha rivelato: “è troppo istintiva, ma è estremamente vera. Non finge neanche in tv”. Tra i due c’è un bellissimo rapporto anche se ha rivelato: “ci vogliamo bene, ma non siamo mai d’accordo”.

