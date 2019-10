GIULIANO PEPARINI/ I complimenti a Francesca Manzini (Amici Celebrites)

GIULIANO PEPARINI, POCHE DISCUSSIONI PER IL GIUDICE

Giuliano Peparini è forse l’unico giudice che ama stare in disparte e non prendere parte alle diatribe di Amici Celebrities. Molto più silenzioso delle due colleghe, il coreografo preferisce ammirare il lavoro in studio, le sue stesse creazioni e approvare i miglioramenti dei concorrenti. Non stupisce quindi vederlo più che taciturno, quasi invisibile nonostante la poltrona rossa. Il pubblico però lo adora, lo osanna. “In ogni tua scena c’è magia”; “Quanto adoro la tua arte, sei fantastico”; “Vediamo se riesci a superarti”, dicono i fan sui social. Tutti d’accordo sul fatto che Peparini sia un vero genio nel suo lavoro e in grado di trasmettere forti emozioni non solo ai protagonisti che prendono vita con i suoi celebri quadri, ma anche agli spettatori da casa. L’ultimo applauso va alla scenografia romana legata a una esibizione, condivisa su Instagram con tutti i fan. Nessuna lotta aperta invece con Ornella Vanoni, che nella puntata di debutto aveva attaccato una delle sue coreografie. Ci sarà una nuova occasione di scontro questa sera?

I COMPLIMENTI A FRANCESCA MANZINI

Gli occhi di Giuliano Peparini non possono che illuminarsi quando è Francesca Manzini a esibirsi ad Amici Celebrities. Durante l’ultima puntata, il giudice ha guardato con un grande sorriso l’esibizione della concorrente, ricevendo persino i complimenti di Ornella Vanoni per quanto riguarda la coreografia. Anche se durante lo scontro con Filippo Bisciglia, il suo voto è stato poco superiore alla sufficienza e addirittura inferiore a quanto assegnato dalla Vanoni alla Manzini. Forse solo perché ha preferito lo sfidante oppure perché la concorrente riscuote ai suoi occhi un maggior successo durante le prove di ballo. Peparini infatti ha sempre speso belle parole per Francesca e non ha esitato a ribadire ancora una volta il suo parere favorevole. Nonostante il forte ed evidente silenzio, il giudice coreografo ha avuto comunque qualcosa da ridire su Platinette. Ancora una volta l’oggetto del contendere sono i balli e i movimenti scelti per i protagonisti. Piccole e ormai sempreverdi scaramucce che comunque non sono già più nella memoria degli spettatori.

