Giuliano Peparini/ I fan vorrebbero veder ballare il giudice (Amici Celebrities)

Giuliano Peparini non avrebbe mai potuto cambiare la sua strategia, nemmeno per la semifinale di Amici Celebrities. Nella puntata della scorsa settimana, il giudice coreografo è rimasto in silenzio come suo solito, preferendo rimanere ai margini del talent. Non è una novità, sia per i fan sia per chi si è ritrovato a seguire per la prima volta i suoi movimenti solo quest’anno. Per Laura Torrisi però ha sempre fatto un’eccezione e non si è ritirato nemmeno questa volta, mostrandosi in disaccordo con le critiche accese pronunciare da Ornella Vanoni. Secondo la giudice infatti il duetto della concorrente con Alberto Urso, grazie al brano Vivo per lei, non meritava oltre il suo 3 e mezzo a causa di una mancanza di emozioni da trasmettere al pubblico. “Ogni volta che lei canta, mi emoziona davvero“, ha detto invece Peparini, limitandosi però solo a queste parole. Purtroppo il suo verdetto positivo non ha comunque impedito alla concorrente di non raggiungere la finale e di cedere il posto al rivale Ciro Ferrara.

Giuliano Peparini: il coreografo sui social

La sua attività sui social ci mostra sempre un lato inedito di Giuliano Peparini, lontano dai riflettori di Amici Celebrities. Ormai pronto a condividere con i follower contenuti particolari, lo possiamo vedere con l’abito scelto per la semifinale della settimana scorsa. Un completo scuro con giacca e cravatta, slim e che ha messo ancor di più in bella mostra le spalle tornite. Dato che si tratta di uno scatto fashion, Peparini non ha dimenticato di mettersi in posa, preferendo un 3/4 con gambe incrociate. Clicca qui per guardare la foto di Giuliano Peparini. “Mi piacerebbe vedere ballare anche te“, scrive un’ammiratrice, nella speranza che il coreografo possa presto interpretare uno dei suoi famosi quadri. Intanto le fan deboli di cuore possono guardare Giuliano a petto nudo nelle Storie. Appena alzato e con una faccia assonnata, ancora semi disteso sul letto. “Giuro, sono in piedi da ore“, scrive mentre in sottofondo ascoltiamo il brano Happy Days Are Here Again del 1929, cantato da Leo Reisman & His Orchestra.

