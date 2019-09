Giuliano Peparini/ Il pubblico tutto ai suoi piedi (Amici Celebrities)

Lodi a non finire per Giuliano Peparini, che ha dimostrato tutta la sua professionalità fin dal debutto di Amici Celebrities. Gli spettatori lo adorano e del resto il merito è anche delle sue coreografie, sensuali e conturbanti. “Ero lì incantata. Ogni volta vedere il tuo lavoro attraverso i ballerini professionisti è un vero piacere”, scrive in particolare su Instagram una delle sue ammiratrici. Il giudice conquista con i suoi racconti danzanti, grazie a quella sua capacità di creare uno spettacolo all’interno dello stesso spettacolo. Solo una voce si solleva del coro per qualche critica, quella di Ornella Vanoni. La colpa, se così si può dire, è legata alla coreografia scelta per l’esibizione di Francesca Manzini. In sottofondo una canzone di Michael Bublè e in primo piano la visione di una quotidianità alternativa, in cui è la donna a prendere il sopravvento sull’uomo. Ed è proprio per questo, per via di quell’umiliazione che la Vanoni ha visto nella creazione di Peparini, che non ha esitato a manifestare il proprio disappunto. Diversa la versione di Platinette, soddisfatta invece della vendetta femminile nei confronti di un maschile spesso egocentrico. Silenzioso di fronte alle critiche Peparini, che si è limitato solo ad evidenziare come non ci sia nulla di serio nelle sue creazioni. Solo un gioco, un modo per raccontare un possibile universo.

Giuliano Peparini, Amici Celebrities: impossibile avere pause

Per Giuliano Peparini non ci sono pause e questa settimana in particolare lo ha impegnato con le prove della seconda puntata di Amici Celebrities, già subito dopo la prima diretta. Il giudice coreografo non conosce sosta, anche se le prove generali dell’appuntamento sono state ultimate lo scorso giovedì. Nessuna anticipazione naturalmente, ma siamo sicuri che, in occasione del ritorno di Gabriele Esposito nel programma di Maria De Filippi, Peparini abbia già preparato qualche coreografia da sconvolgere i sensi. Una doppia soddisfazione quindi per il giurato, che potrà rivedere in studio uno dei suoi antichi pupilli. Non dimentichiamoci infatti che è stato proprio lui a proporre all’ex vincitore di Amici uno stage di sei mesi con la Ballet Preljocaj. La verità è che la Queen ha scelto di circondarsi degli ex studenti più in vista, molti dei quali devono proprio a Peparini il loro successo nel talent. La settimana scorsa c’era Sebastian Melo Taveira come tutor e i fan del programma originale non hanno di sicuro dimenticato quante volte il coreografo lo abbia spronato a dare il massimo.

