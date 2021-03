Giuliano Peparini: “Non sarò il direttore artistico di Amici 2021″/ Giulia Stabile…

Giuliano Peparini non sarà il direttore artistico del serale di Amici 2021 che dovrebbe cominciare sabato 20 marzo, in prima serata su canale 5. Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi durante il pomeridiano trasmesso il 6 marzo durante il quale i cantanti Gaia, Sangiovanni ed Enula sono stati i primi a conquistare la maglia ufficiale del serale. Giuliano Peparini, ospite della puntata per giudicare i ballerini della scuola e per stilare una sua classifica in vista del serale conferma le parole di Maria De Filippi e spiega anche i motivi che l’hanno spinto a decidere di lasciare, per quest’anno, la direzione artistica del serale. “Mi dispiace tantissimo perchè c’è una classe eccezionale, ma devo essere onesto. L’altro anno abbiamo attraversato tre edizioni di Amici una dopo laltra e abbiamo fatto tantissimi quadri e coreografie. Maria sai come sono fatto: sai che se non sono carico al cento per cento ho paura di non dare a voi il massimo”, spiega Peparini.

GIULIANO PEPARINI: “ONESTO FERMARSI”

Giuliano Peparini lascia la direzione artistica del serale di Amici 2021 non sentendosi al cento per cento per poter aiutare i ragazzi. “In questo momento sono al 70% e quindi ho bisogno di questa piccola ricarica per poter ripartire, per tornare ad essere il più possibile ispirato, ad emozionarmi ed emozionare. Credo sia importante e onesto mettersi da parte e saper aspettare”, aggiunge Peparini che poi si augura comunque di oter lavorare con i ragazzi dopo il serale. Tra tutti i ballerini, quella più emozionata è Giulia Stabile che non nasconde anche la paura di doversi esibire davanti a Peparini il quale, tuttavia, riesce a rassicurarla. Dopo aver dato vita a tante coreografie durante le ultime edizioni del serale di Amici 2021, dunque, Giuliano Peparini lascia ufficialmente.



