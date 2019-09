GIULIANO PEPARINI/ “Ogni quadro che preparo è una fonte di ispirazione fortissima” (Amici Celebrities)

GIULIANO PEPARINI, IL RITORNO AD AMICI

Giuliano Peparini ha già iniziato le prove e avuto modo di vedere i concorrenti di Amici Celebrities in azione. Il talent musicale dedicato ai vip inizierà solo stasera su Canale 5, ma lo storico volto del programma di Maria De Filippi è all’opera da diversi giorni. Lo svela su Instagram, pubblicando una foto che lo vede in studio, seduto sulla poltrona rossa dei giudici. I fan di certo non vedono l’ora, soprattutto considerando che fa ancora rumore il suo addio ad Amici versione nip. Il coreografo ha lasciato un grande vuoto nel talent, ma è arrivato il momento di ritornare sul piccolo schermo sotto altre vesti. Non ci sono dubbi sulla sua preparazione, né sul fatto che Peparini sarà impeccabile nei suoi giudizi, quanto severo e gentile allo stesso tempo. Un carattere che forse deriva da quell’infanzia difficile vissuta a Roma, a causa del suo amore per il balletto e la diffidenza della società verso chi ama la danza. Senza considerare l’esperienza al fianco di professionisti particolari. “Avevano un modo di fare, come dire, dittatoriale”, svela al settimanale Chi parlando della sua volontà di essere meno spigoloso.

IN GIURIA UN AIUTO PER I CONCORRENTI

Il nome di Giuliano Peparini non è di certo sconosciuto ai giovani spettatori italiani, data la sua lunga militanza ad Amici. Pronto a tornare sotto l’ala di Maria De Filippi ad Amici Celebrities, il coreografo e direttore artistico ha già dimostrato le proprie qualità sul piccolo schermo. Dato che si ritroverà in giuria e considerata la sua esperienza con le dinamiche del talent, sarà più che d’aiuto per i concorrenti in gara. I fan più attenti tra l’altro avevano già dato per scontato il ritorno di Peparini nel talent della De Filippi. In estate infatti ha curato Lucrezia Borgia, l’opera teatrale ispirata all’opera di Victor Hugo, rivelando al tempo stesso di essere così legato ad Amici di non avere alcuna intenzione di mollare lo show. “Ogni quadro che preparo è una fonte di ispirazione fortissima”, ha sottolineato inoltre ad Adknkronos parlando di una delle caratteristiche che lo ha reso noto proprio agli spettatori del talent.

© RIPRODUZIONE RISERVATA