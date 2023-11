Giuliano Peparini, sorpresa dalla sorella Veronica e Andreas Muller/ “Sappiamo che sarai uno zio speciale”

La volta buona, Giuliano Peparini racconta la sua carriera

Caterina Balivo, nella puntata di La volta buona di oggi pomeriggio, ha ospitato in studio Giuliano Peparini. Il celebre coreografo e regista teatrale, uno dei più apprezzati ed ammirati nel suo ambito, ha ripercorso le principali tappe della sua carriera. Sin da piccolo ha rincorso il sogno di diventare, un giorno, un coreografo di grande successo. La grande svolta a livello professionale è arrivata in America, quando è stato ingaggiato a New York dopo essere stato escluso a Roma.

“La mia volta buona è stata quando riesco a prendere la borsa di studio per l’American Ballet a New York. Ero appena stato rifiutato dalla scuola di teatro dell’Opera: Roma mi rifiuta e New York mi prende, quindi era una bella rivincita. Anche se non volevo partire, io sono italiano e stavo bene a casa con mia mamma e mia sorella“, ha ammesso.

Il video-messaggio di Veronica Peparini e Andreas Muller: “Sarai uno zio speciale“

Caterina Balivo ha così colto la palla al balzo e, in riferimento alla sorella del suo ospite, Veronica Peparini, ha mandato in onda un bellissimo video-messaggio per lui. I mittenti sono due, la sorella Veronica e il fidanzato Andreas Muller, che hanno da poco annunciato che diventeranno presto genitori di due gemelle. “Ciao Giuli, lo so che ci vediamo tutti i giorni però in questa occasione volevo mandarti un messaggio speciale“, le parole della Peparini per Giuliano. “In realtà ho sempre sentito un senso di protezione nei tuoi confronti, anche se anche io mi sento molto protetta da te. Però la mia sensazione è sempre quella di avere una protezione nei tuoi confronti, comunque sei il fratello più piccolo“.

Anche Andreas Muller interviene e, nel corso del video-messaggio, parla del lieto evento che segnerà la loro famiglia e che renderà zio Giuliano Peparini: “Ciao Giuli, sappiamo che sarai oltretutto uno zio speciale. La cosa che ci rende più fieri è quello di riuscire a fare non solo famiglia, ma squadra insieme a te, nella vita e nel lavoro. Ti mandiamo un abbraccio fortissimo e sai che noi ci siamo sempre“.











