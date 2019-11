Giuliano Sangiorgi a cena da Mara Venier/ “Mi hai alzato le braghe…e anche altro!”

Cena insieme per Mara Venier e Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, invitato dalla “zia Mara” a trascorrere una serata all’insegna del buon cibo e del buon vino, ma soprattutto dell’amicizia. Sarà stata l’allegria di passare del tempo insieme, sarà stato un bicchierino in più, fatto sta che a tavola non sono mancate le risate e la voglia di tornare con la mente agli inizi della loro amicizia. L’occasione è stata propizia per ricordare un aneddoto particolare che ha scatenato l’ilarità di Mara Venier e Giuliano Sangiorgi. E’ stato quest’ultimo ad iniziare il resoconto:”Questa è una storia. La storia più figa di tutti i tempi. Racconteremo quello che mi hai fatto nel 2005″. La conduttrice, abbracciata all’amico, già rideva all’idea di ciò che stava per essere raccontato:”Ti ho tirato giù i pantaloni durante una Domenica In, su Rai 1″.

GIULIANO SANGIORGI A CENA DA MARA VENIER: L’ANEDDOTO DEL 2005…

Ma com’è andata di preciso? Mara Venier ricorda perfettamente quanto accaduto ormai 14 anni fa negli studi di Domenica In con l’amico Giuliano Sangiorgi, e racconta alla sua maniera, senza filtri:”Ho detto: ‘Alzati le braghe’ perché ti cascavano. Avevi mezzo culo di fuori”. Il cantante dei Negramaro, però, è ancora più preciso dal momento che quella “operazione” lui l’ha subita in prima persona:”Sei venuta, mi hai alzato le braghe, però con le braghe hai sollevato altro”. La zia Mara, ormai un fiume di risate, non nega la versione di Sangiorgi e anzi rincara la dose:”Si vedeva un po’ il cu*o, quindi ho sollevato i pantaloni, le mutande…”. La chiosa è dell’interprete: “Come il separatore di Fiorello…”. Risate e ancora risate, poi un saluto ai followers e una serata che è proseguita in privato.

