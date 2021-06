Giuliano Sangiorgi/ Compagna Ilaria Macchia e figlia Stella “Prima ero un altro uomo”

E’ Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro l’ignoto misterioso Vip che stasera ci terrà compagnia nella nuova puntata de I Soliti Ignoti. Ad annunciarlo è stato lui stesso nella sua pagina ufficiale di Instagram spiegando di aver esaudito, con la sua presenza nella trasmissione di Amadeus, anche il sogno di Stella, l’amata figlia avuta dalla compagna Ilaria Macchia. “Ho raggiunto il sogno di Stella. Stasera mi guarderà su Rai1l giocare per beneficenza con Amadeus e i suoi Soliti Ignoti, ha commentato su Instagram il popolare ed amatissimo cantante salentino. Giuliano ha approfittato anche per spiegare come per lui e la sua famiglia la trasmissione dell’ammiraglia Rai sia stato un appuntamento fisso in questo lungo e desolante periodo di pandemia.

Giuliano Sangiorgi e Sandro Veronesi/ "Giovani rivoluzionari in amore come i nonni"

Sempre su Instagram Sangiorgi ha scritto, riferendosi a I Soliti Ignoti: “Una trasmissione leggera che ci ha tenuto compagnia in tutti questi mesi tristi e desolanti, in cui cercavamo di alleggerirci il cuore con Ilaria e Stellina per un po’ di tempo, accoccolati di fronte alla TV”. E sull’esperienza vissuta (e che vedremo stasera), ha anticipato: “Ci ho provato, mi sono divertito e spero di divertire anche voi”.

GIULIANO SANGIORGI/ "Quella volta che Mara Venier mi ha tirato su i pantaloni..."

GIULIANO SANGIORGI, L’AMORE PER LA COMPAGNA E LA FIGLIA

Con Ilaria Macchia, Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha trovato la sua metà della mela con la quale poter finalmente dare vita alla sua splendida famiglia grazie all’arrivo della figlia Stella. Come Giuliano, anche Ilaria è salentina doc venendo da un paese in provincia di Lecce, San Donato. Discreta, sempre lontana dal clamore del gossip, da anni è una affermata scrittrice e sceneggiatrice di successo grazie anche ai suoi studi al Centro Sperimentale di Roma. Sebbene stiano insieme da anni, Giuliano e Ilaria non hanno mai mostrato la smania di apparire o pubblicizzare il loro rapporto sui social. Tra le cose in comune, l’amore incondizionato per il lavoro al punto che, hanno spiegato, “Possiamo rimanere per giorni in casa a scrivere senza mai incontrarci”. Nel 2018 la famiglia si è allargata con l’arrivo di Stella, primogenita della coppia ed alla quale proprio Giuliano ha voluto dedicare in occasione dei due anni una lettera dolcissima nella quale ammette di essere stato prima di lei “un altro uomo”.

Ilaria Macchia, compagna Giuliano Sangiorgi/ Chi è la sceneggiatrice mamma di Stella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuliano Sangiorgi (@giulianosangiorgi_official)





© RIPRODUZIONE RISERVATA