Giuliano Sangiorgi/ Dalla collaborazione con Erio di X Factor all’amore con Ilaria Macchia

C’è anche Giuliano Sangiorgi tra i protagonisti della seconda puntata di “Uà – Uomo di varie età“, il programma condotto da Claudio Baglioni su Canale 5. Il frontman dei Negramaro è tra gli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano, grazie ad una scrittura intima e profonda che colpisce fin dai primi ascolti. La band salentina è reduce da un periodo particolarmente impegnativo dal punto di vista discografico, nonostante le ristrettezze del Covid abbiano decisamente rallentato la promozione e soprattutto la realizzazione di tour corposi per i propri fan. In particolare Giuliano Sangiorgi è stato di recente coinvolto nel percorso artistico di un concorrente di X Factor, stiamo parlando di Erio, per il quale ha scritto il brano inedito intitolato “Fegato”. Il pezzo racconta della voglia e del coraggio di mostrare la vera essenza di se stessi senza lasciarsi opprimere da vincoli sociali o personali. Il brano, caratterizzato da un forte impatto emotivo, ha già portato molti fan di Erio a fantasticare per il futuro immaginando una possibile collaborazione con Sangiorgi. Si vedrà…

Giuliano Sangiorgi e l’amore con Ilaria Macchia

Ma quali sono le ultime notizie riguardanti Giuliano Sangiorgi a parte la sopracitata collaborazione con un concorrente di X Factor? Difficile trovare sui social dell’artista notizie che non abbiano a che fare con la sua più grande passione, la musica, o con l’arte in generale. Di certo possiamo dire che se le riviste di gossip dovessero basare le proprie fortune sulle vicende sentimentali del leader dei Negramaro queste avrebbero già chiuso i battenti da tempo. Sangiorgi infatti da ormai diversi anni è legato ad Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice che non ha mai amato molto i riflettori, preferendo, insieme al compagno, mantenere un certo riserbo sulla vita privata della propria famiglia. Una tendenza che aumentata a maggior ragione da quando i due sono diventati genitori della piccola Stella, primogenita della coppia nata nel 2018.

