Giuliano Sangiorgi, Dallarenalucio/ “Di nuovo vita, non mi vergogno a inseguirla”

Giuliano Sangiorgi pronto ad esibirsi all’Arena di Verona per lo speciale dedicato a Lucio Dalla. Si preannuncia una grande serata per il frontman dei Negramaro, che sta vivendo un 2022 magico e ricco di emozioni, da quando ha ritrovato il palco e la sua amata musica. Le restrizioni legate alla pandemia, naturalmente, hanno lasciato un segno profondo in tutto il mondo dello spettacolo, ma da quando la situazione epidemiologica è rientrata, anche Giuliano ha ricominciato a macinare. Dal nuovo singolo a due voci insieme al suo amico e collega Ermal Meta, alla “partecipazione” ai concerti di Brunori Sas e di Samuele Bersani. Per quanto riguarda l’esibizione di questa sera, c’è grande curiosità da parte del pubblico di capire con quale pezzo salirà sul palco Giuliano Sangiorgi per l’omaggio a Dalla.

Come tutti anche Giuliano Sangiorgi ha apprezzato profondamente il graduale ritorno alla normalità dopo la pandemia. Per lui, la tanto attesa e sospirata normalità, è arrivata con due inviti speciali, quelli di Brunori e Samuele Bersani ai loro concerti. Per non farsi mancare nulla, il frontman dei Negramaro ha preso parte ad entrambi, come racconto dallo stesso in una recente intervista. “Davanti a due grandi amici, fraterni, e due grandi cantautori come loro, non ho scelto: ci sono andato, a tutti e due i concerti, nella stessa serata, in due posti diversi, nella stessa città. Ho pensato: perché evitare di fare un torto a un amico o all’altro?! E ho deciso. Sono felice – ha ribadito fiero Sangiorgi- felice di aver recuperato vita e desiderio. La vita è tornata e io non mi vergogno a inseguirla”.

