Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha annunciato sui social con parole struggenti la scomparsa della sua amata nonna Stella.

E’ un amore che nella sua bellezza è quasi un mistero, un legame che trascende la parentela e che sembra riguardare qualcosa di magico; un pensiero che forse rimbomba proprio in queste ore nel cuore di Giuliano Sangiorgi che, con una poesia struggente pubblicata sui social, ha dato il suo personale ultimo saluto all’amata nonna Stella. Un legame viscerale, ben rappresentato dalla scelta di dare lo stesso nome alla sua prima figlia; il cantante ha perso un punto fermo, un rifugio affettivo. La nonna di Giuliano Sangiorgi è tristemente passata a miglior vita e domani si terranno – come riporta Today – i funerali a Copertino; terrà d’origine del frontman dei Negramaro e dove appunto ha vissuto i momenti più indelebili con la compianta nonna Stella.

Ilaria Macchia, chi è la compagna di Giuliano Sangiorgi / "Viviamo il nostro amore senza ansia"

Come anticipato, è stato lo stesso Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ad annunciare la triste scomparsa della sua amata nonna Stella; lo ha fatto nel modo migliore, attingendo alla sua arte ed elaborando una vera e propria poesia che ha commosso il mondo dei social.

Negramaro, chi sono: dalla Puglia alla conquista della musica/ "Nel 2005 è partito tutto"

Giuliano Sangiorgi, una poesia per salutare la sua amata nonna Stella: “Se solo penso che non ci sei più…”

Due foto emblematiche, 2 istantanee che raccontano la bellezza del loro legame come se il tempo fosse fermo: poi la dedica di Giuliano Sangiorgi per la sua amata nonna Stella che rendono una piccola parte dell’estremo dolore che ha investito il frontman dei Negramaro. “…Sei l’infinito tempo che avrei voluto creare per tenerti qui, per sempre (…) Sei tutti i miei sorrisi più rumorosi, il nome di mia figlia…”. Ogni passo della poesia scritta da Sangiorgi offre uno scorcio sul loro rapporto, una tenera immagine dei momenti condivisi e di quanto nonna Stella abbia donato alla sua esistenza.

Negramaro, chi sono e carriera/ Dalle origini ai 20 anni di "Estate": la band salentina li celebrerà con...

“…Sei le feste danzanti all’alba, con amici di ogni tempo, sei tutti i miei amici che ti hanno amato e ti amano ancora (…) Sei la mia solitudine che non trova pace se solo penso che non ci sei più”. Ogni parola di Giuliano Sangiorgi nella dedica a nonna Stella – passata a miglior vita in queste ore – è un colpo al cuore; un rapporto che il frontman dei Negramaro custodirà per sempre nel suo cuore e che sarà senza dubbio la fonte da cui attingere per dispensare amore e per elevare ulteriormente la sua creatività artistica.