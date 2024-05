Giuliano Sangiorgi, nuovo album dei Negramaro?/ Cresce l’attesa “Le canzoni volano…”

C’è anche il celebre cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, tra gli ospiti del concerto evento Una nessuna centomila. Il frontman dei Negramaro porta la sua voce graffiante all’Arena di Verona, in favore delle donne, ancora oggi vittime di abusi e violenze. Per l’artista è un periodo ricco di impegni e di ritrovata creatività, dal nuovo album in uscita ai concerti che lo vedranno impegnato tutta l’estate in giro per l’Italia. Giuliano Sangiorgi non potrebbe essere più felice, forse perché sente di aver imboccato la strada giusta, quella che può riportare i Negramaro ad un certo tipo di sound.

“C’è qualcosa che ha a che fare con la parte più intima della canzone, quella più semplice e diretta. Ci servono anni per raggiungerla e riraggiungerla. Le canzoni volano e tu cerchi di acchiapparle, credo che in questo disco ne abbiamo acchiappate un po’”, ha anticipato in una bella intervista rilasciata a Radio Deejay.

Giuliano Sangiorgi e il rapporto speciale con Al Bano

“Le canzoni sono già pronte, stiamo finendo alcuni mix. Intanto prepariamo la scaletta per gli stadi”, ha assicurato Giuliano Sangiorgi, che appunto sarà impegnatissimo per tutta l’estate. I Negramaro si preparano infatti alle serate negli stadi a giugno e luglio, a partire dal Maradona di Napoli. Poi toccherà a Udine, San Siro, Messina e Bari. Questa sera mercoledì 8 maggio, invece, Giuliano Sangiorgi ritroverà tanti colleghi del mondo della musica e dello spettacolo nel concerto evento Una nessuna centomila.

Non ci sarà però l’amico Al Bano, uno degli amici “inaspettati” coi quali il cantante ha legato moltissimo. “Al Bano ci ha fatto molti regali. Lui è splendido, a ogni ricorrenza in famiglia fa arrivare camion di vino con una foto con una dedica di una sua canzone. Al Bano è incredibile. Ci fa sentire tantissimo il suo affetto. Al matrimonio di mio fratello Luigi fu invitato e a sorpresa cantò l’Ave Maria di Schubert. Nessuno lo sapeva, neanche gli sposi, lui è entrato a sorpresa cantando”, ha raccontato Sangiorgi.

