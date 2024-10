Giuliano Torlontano: chi è l’ex marito di Monica Setta

Giuliano Torlontano è un giornalista che, in passato, è stato sposato con Monica Setta. Nato a Roma il 23 giugno del 1958, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza è entrato a far parte del gruppo Mediaset come capo redattore centrale per la politica interna. Il giornalista ha iniziato la carriera all’interno di La Voce Repubblicana per poi fare altre esperienza fino a diventare caporedattore politico del Tg5.

Chi è Matilde Bernabei, moglie Giovanni Minoli/ Il giornalista: “Nostra figlia Giulia fondamentale…”

Il suo nome è legato anche a quello di Monica Setta che ha sposato nel 1995. Dalla loro unione, nel 2000, è nata la figlia Gaia ma il matrimonio è naufragato poco dopo. L’addio, come ha raccontato la stessa Monica Setta nel 2019 ai microfoni di Storie Italiane di Eleonora Daniele non è stato affatto facile. “Nel ’95 mi sono sposata, è stato un colpo di fulmine, però dopo poco il matrimonio è finito. Il divorzio è stato difficile, molto complicato, non ne ho mai parlato apertamente, forse ne parlerò in un libro”.

Ingrid Muccitelli: chi è la giornalista e conduttrice/ Nel suo passato, una storia con Piero Chiambretti

Monica Setta e il rapporto con la figlia Gaia

Gaia, l’unica figlia di Monica Setta, è anche il grande amore della sua vita. Gaia ha 24 anni e ha scelto una strada diversa da quella della mamma. Pur avendola seguita in alcune trasmissione per scoprire da vicino il mondo della televisione, Gaia ha intrapreso un percorso professionale lontano dalle luci dei riflettori come ha raccontato la stessa Monica Setta in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero per parlare della Generazione Z a cui appartiene anche la sua Gaia.

“Sicuramente posso dire che questa generazione l’ho capita meglio da giornalista che da mamma. Spesso nel rapporto con i figli le incomprensioni e le rabbie possono prendere il sopravvento, perché una madre è porta ad agire anche d’istinto. Da giornalista invece, costretta ad un distacco maggiore ho potuto immergermi meglio nel mondo di questa generazione” – le parole della giornalista. “E di questo me ne sono potuta avvantaggiare anche nel mio mestiere di madre. Mia figlia è anche venuta qualche volta in trasmissione l’anno scorso. Quest’anno non riuscirà perché è molto indaffarata, fa l’avvocato e quindi ha preso tutta un’altra strada però è stata una bella esperienza”.

Monica Setta: chi è e il segreto della bellezza/ "Mai rifatta. Ecco la mia dieta"