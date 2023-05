Giuliano Urbani, compagno di Ida Di Benedetto/ “Un sentimento bello e molto profondo”

Giuliano Urbani, chi è il compagno di Ida Di Benedetto

Ida Di Benedetto, attrice e produttrice cinematografica, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 31 maggio 2023, di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. Ida Di Benedetto è la compagna di Giuliano Urbani, Ministro dei beni e delle attività culturali dal 2001 al 2005. La coppia ha reso pubblica la relazione nel 2005: “Io e Giuliano ci amiamo da undici anni. Siamo pure andati a vivere insieme”, disse l’attrice al Settimanale Chi.

“Le persone a noi più vicine lo hanno sempre saputo… Non ci piaceva sbandierare un sentimento che per noi è bello e molto profondo, e non volevamo ferire nessuno in modo gratuito”, ha detto Ida Di Benedetto spiegando i motivi per cui non hanno reso pubblica fin da subito la loro storia.

Ida Di Benedetto: la vita priva dell’attrice

Intervistata da Claudio Sabelli Fioretti per il settimanale “Sette”, Ida Di Benedetto ha parlato della sua vita privata prima dell’incontro con Giuliano Urbani: “Il primo amore si chiamava Bruno, era bellissimo, corteggiato da tutte. Durò poco. Io i ragazzi li trattavo male. Fino a quando ho conosciuto Salvatore, il ragazzino che sarebbe diventato mio marito. Era la prima volta che facevo l’amore. A sedici anni sono rimasta incinta”. Parlando di quello che sarebbe diventato suo marito ha detto: “Non siamo andati mai d’accordo. Lui era un ragazzino superprotetto e superviziato dalla madre. Io stavo a casa a guardare la bambina e a studiare. Con la suocera sempre a dirmi: “Fai questo, fai quello”. E lui usciva con le ragazze e andava a ballare”. Ida Di Benedetto ha due figlie Stefania e Marta Bifano, mentre non ha avuto figli dalla relazione con Urbani.

