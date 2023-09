Giuliano Urbani e Ida Di Benedetto, rapina in casa a Napoli di notte/ Attrice: “Terrorizzata, mi trasferirò”

Giuliano Urbani e Ida Di Benedetto hanno subito una rapina nella loro casa a Napoli di notte. I ladri, come riportato da Ansa, si sono introdotti nell’appartamento mentre la coppia dormiva e l’hanno chiusa in camera da letto, rimanendo liberi di sottrarre i loro beni: documenti, profumi, cellulari e altri dispositivi elettronici. Il valore della refurtiva è tuttavia ancora da chiarire.

L’ex Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e l’attrice di Un posto al sole adesso sono terrorizzati. Il loro incubo è finito soltanto quando un passante ha udito le loro urla dal balcone della camera da letto e ha allertato la Polizia. Al suo arrivo però la banda era già fuggita. Sul caso ora stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini e del commissariato San Ferdinando. “Questa è la terza volta che subisco un furto (la prima volta l’auto, la seconda alcuni gioielli, ndr). Sono stanca. Non riesco più a dormire la notte. La città è abbandonata, andrò via”, ha annunciato intanto la donna.

Giuliano Urbani e Ida Di Benedetto, rapina in casa a Napoli di notte: il racconto

Ida Di Benedetto, che con il compagno Giuliano Urbani ha subito la rapina in casa a Napoli, si domanda come mai siano stati presi di mira. “Venivo qui per guardare il mare dal balcone di casa, ma deve essersi sparsa la voce, sanno chi siamo e ogni tanto ci prendono di mira. Sono entrati dall’esterno nonostante sia un palazzo antico e il primo piano sia molto alto. Soffro di crisi di panico e non posso vivere così. La sera chiudiamo i balconi con una spranga di ferro che mi sono fatta fare da un fabbro”, ha raccontato ancora. E conclude con un appello al Governo: “La zona è ostaggio della Camorra, chiedo un intervento alla Premier Giorgia Meloni”.

