Chi è Giuliano Vacca, uno dei campioni del torneo di Sarabanda in onda stasera su Italia1? Tutto pronto per il quiz di Enrico Papi

Il primo campione della nuova edizione di Sarbanda è stato Giuliano Vacca e lo è stato per un po’ di tempo anche se non ha superato neanche lontanamente la permanenza di campioni storici come l’Uomo Gatto o altri. Eppure lo è stato abbastanza per essere annoverato il Torneo dei campioni in onda stasera e domani sera su Italia1 per la gioia dei fan che sono rimasti dispiaciuti per la chiusura da parte di Mediaset, che è intenta a festeggiare gli ascolti de La Ruota della Fortuna.

Ma chi è il campione in questione? È originario del Molise ed è un giornalista pubblicista (scrive per testate nazionali e locali) e anche uno studente di giurisprudenza. Ha dimostrato di essere bravo nel riconoscere i brani, oltre ad alcune particolarità su di esse che sciorina come i suoi colleghi campioni. Non si sa nulla dei suoi genitori o di eventuali fratelli e sorelle.

Giuliano Vacca è uno dei campioni del Torneo di Sarabanda in onda stasera e domani

È uno studente di giurisprudenza, Giuliano Vacca, e sarà uno dei partecipanti di Sarabanda – Il torneo dei campioni. Ma chi sono i suoi colleghi? Andiamo a scoprirlo: Francesco Blasetti, che è un medico oculista nonché campione per diverse settimane di Don’t Forget the Lyrics, e poi Ilaria Sambinello che ha una grande passione per i Beatles e che ha visto per più di trenta volte uno dei suoi cantanti preferiti ovvero Ligabue.

Dopo di che Giuliano dovrà avere a che fare anche con un temibile Francesco Gruosso, di 27 anni, appassionato di astrologia e molto legato al suo caro cane Woody. Infine Marco Briano, l’unico di questi a essersi portato a casa un ricco montepremi di 126mila euro con il quale comprerà una casa e poi farà un giro per l’Europa. Intanto a scrivere sui social di sentire la mancanza di Sarabanda è il conduttore Enrico Papi.

