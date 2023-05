Giulietta, account Instagram chiuso dopo le critiche alla Ferragni/ “Messa a tacere!”

Chiara Ferragni, la piccola fan Giulietta la attacca per l’ultima foto: “Che messaggio è per le ragazzine?”

Nelle ultime ore è letteralmente scoppiato un nuovo “caso” con protagonista Chiara Ferragni. L’influencer, nel tentativo di lanciare un messaggio di sensibilizzazione in favore della libertà di espressione e contro i “criticoni seriali”, si è mostrata semi-nuda sui social destando non poco scalpore. La rete si è divisa tra chi ha supportato il suo messaggio e chi invece l’ha accusata di esibizionismo e volgarità. In particolare, ha avuto una certa risonanza la scelta di una giovane ragazzina di nome Giulietta. Quest’ultima, pur essendo una grande estimatrice di Chiara Ferragni, non ha usato mezzi termini nel criticare la scelta dell’influencer.

“Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per non farci notare dobbiamo metterci nude? Mia mamma ha 34 anni… Se mettesse una foto così io mi sentirei malissimo!“. Inizia così il commento su Instagram della piccola Giulietta alla foto di Chiara Ferragni, che prosegue così: “Se mia madre mettesse una foto così penserei che mi dovrei vergognare!”. Non è mancata, piccata, la risposta proprio di Chiara Ferragni: “Il messaggio è semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliare. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso… Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta“.

Dopo il botta e risposta tra Giulietta e Chiara Ferragni, la situazione è letteralmente sfuggita di mano e anche per l’undicenne sono arrivate numerose critiche da parte degli haters. La giovane si è comunque dimostrata delusa dalla risposta e – come riporta Il Corriere della Sera – ha aggiunto: “Secondo me ognuno può sentirsi libero anche indossando una felpa, e non è che poi lo deve far sapere al mondo…”. Per Giulietta però non sono arrivate ulteriori risposte dall’influencer, ma ciò che è accaduto nelle ultime ore ha aumentato ulteriormente quel senso di amarezza palesato nei commenti precedenti.

Come riporta il Corriere della Sera, la piccola Giulietta – dopo il confronto-social con Chiara Ferragni – si è ritrovata con l’account di Instagram fuori uso. L’undicenne ha dovuto prima subire le accuse di non essere stata lei a scrivere quel pensiero; molti infatti sui social hanno teorizzato che dietro vi fosse la mente della madre. Come se non bastasse, poco dopo le è stato chiuso il profilo: “Io non posso accettare che mia figlia, per aver espresso un’opinione, peraltro condivisa da tante persone, sia stata messa a tacere, bannata, eliminata“. Queste le parole della madre di Giulietta, profondamente amareggiata per il trattamento riservato alla figlia. Anche il padre della piccola – come riporta il Corriere della Sera – ha voluto rimarcare la sofferenza causata dalla chiusura dell’account Instagram. “Giulietta adesso piange. Non immaginava che un commento a Chiara Ferragni le sarebbe costato così caro“.











