Giulietta e Romeo/ Un amore ostacolo finito in tragedia

L’amore tra Giulietta e Romeo al centro della nuova puntata di “Viaggio nella grande bellezza“, il programma condotto da Cesare Bocci in prima serata su Canale 5. Considerata una delle storie d’amore più conosciute e famose al mondo, il dramma del loro amore ostacolo e represso è stato raccontato nell’omonimo libro di William Shakespeare ed è ambientato nella città di Verona durante il ‘500. Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti sono due giovani innamorati, ma il loro amore è impossibile per via delle loro nobili famiglie.

Dopo un ballo in maschera, Romeo si innamora perdutamente di Giulietta che corrisponde questo sentimento. Dopo il ballo, il giovane Montecchi la raggiunge sotto il balcone confessandole tutto il suo amore e facendole promesse. Il giorno dopo si sposano di nascosto con l’aiuto di frate Lorenzo, ma il loro amore ben presto diventa una tragedia.

Giulietta e Romeo di Verona: il loro amore conquista il mondo

Tebaldo, cugino di Giulietta, scopre della presenza di Romeo al ballo in maschera e decide di affrontarlo in un duello, ma a difenderlo c’è Mercuzio. Tebaldo durante il duello uccide Mercuzio; la morte dell’amico fa infuriare il giovane Montecchi che, con un colpo di spada, ferisce a morte Mercuzio. La morte di Mercuzio costringe Romeo a lasciare Verona e la sua Giulietta che intanto viene promessa in matrimonio a Paride. La Capuleti non ci sta e decide di rivolgersi a frate Lorenzo per evitare questo matrimonio.

Il frate le fa pervenire una pozione con cui simula la sua morte. Giulietta accetta le nozze con Paride, ma il giorno prima beve la pozione che la fa cadere in un sonno di morte. Romeo venuto a conoscenza della notizia fa ritorno a Verona e si reca alla tomba di Giulietta. Prima però il giovane Montecchi deve affrontare Paride con cui si sfida in un ultimo duello. Poi vista Giulietta oramai senza vita, decide di togliersi la vita bevendo un potente veleno. Giulietta intanto si risveglia dal sonno e trova riverso al suo fianco il corpo del suo amato e così, presa dalla disperazione, si uccide con un pugnale. La storia di Giulietta e Romeo è una storia d’amore oppresso, ostacolato e conclusosi in tragedia che da anni emoziona il mondo intero.

