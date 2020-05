Giulietta Masina, moglie Fellini/ “50 anni di scambi tra me e Federico”

Pubblicità

Giulietta Masina è stata la moglie di Federico Fellini. Un amore lungo una vita quello tra il regista riminese e l’attrice che hanno condiviso anche la grande passione per la recitazione e per il cinema. Insieme, infatti, hanno scritto alcune delle pagine più belle del cinema italiano ed internazionale e diventando nell’immaginario una delle coppie più belle del nostro cinema. Il primo incontro tra i due è stato nel 1942 presso gli studi dell’EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche): è un vero e proprio colpo di fulmine. Lo stesso Federico, infatti, parlando del primo incontro con Giulietta disse: “il nostro primo incontro io non me lo ricordo, perché in realtà io sono nato il giorno in cui ho visto Giulietta per la prima volta”. Sta di fatto che nel 1943 la coppia decide di sposarsi e due anni dopo diventano anche genitori. Il 22 marzo del 1945 nasce il figlio Pier Federico, ma purtroppo dopo undici giorno il piccolo muore. Un lutto terribile per Federico e Giulietta: i due non hanno più figli, ma sono rimasti amici, complici e amanti per tutto il resto della loro vita nonostante tutto. Da un lato Fellini è un instancabile traditore attratto dalle donne giunoniche, dall’altro c’è lei Giulietta malinconia e silenziosa proprio come il personaggio di Gelsomina nel film Premio Oscar “La strada”.

Giulietta Masina e Fellini: un figlio e un amore che ha vinto la morte

Giulietta Masina e Federico Fellini si sono amati per tutta la vita; più di 50 anni è durato il loro amore che ha vinto anche la morte. Nonostante i tradimenti, la morte del figlio Pier Federico, Giulietta e Fellini sono rimasti insieme. “Cosa unisce una coppia quando non ci sono bambini? Ho visto, e non lo dico per trovare delle scuse, che in molte coppie con figli questi diventano un ricatto per una convivenza obbligata” – raccontava l’attrice durante una vecchia intervista. A chi le domandava il segreto del loro amore nonostante non ci fossero stati dei figli, la Masina disse: “la coppia senza figli, se sta insieme, è perché sta bene. Ci sono stati 50 anni di scambi tra me e Federico. Magari anche di qualche gelosia mia, di qualche incomprensione, di qualche lite io poi divento una furia, una volta ogni vent’anni”. Nonostante tutto e tutti, l’amore di Giulietta e Federico ha vinto su tutto come disse l’attrice: “c’è stata una vita. Devo dirlo, una vita sincera, autentica, vera, senza ipocrisie, con il coraggio di rimanere e di essere noi stessi, sempre”. Anche Fellini ha sempre speso parole di grande affetto per la moglie: “Giuliettina mia adorata, sei sempre una ragazzetta in gambissima e insieme con il tuo vecchierello faremo ancora qualche “pastrocchio’. Con te vicino sono ancora capace di fare capriole. Coraggio…” le scriveva poco prima di morire confermandole il suo amore – “Ti penso sempre amore mio, a prestissimo…”.



