Giulio Base, marito Tiziana Rocca/ I tre figli Cristiana, Vittorio e Valerio

Giulio Base e Tiziana Rocca: doppio matrimonio

Tiziana Rocca e Giulio Base stanno insieme da 20 anni. La pr e l’attore si sono sposati la prima volta, con rito civile, nel 2001. La coppia ha avuto tre figli: Cristiana, Vittorio e Valerio. Il 1° dicembre 2018, nella stessa data del loro primo matrimonio, Tiziana Rocca e Giulio Base si sono sposati nella chiesa di S. Antonio dei Portoghesi, a Roma: “Adesso, finalmente, possiamo celebrare il rito religioso perché avevano gli annullamenti dei nostri precedenti matrimoni che ce lo avevano impedito. Abbiamo scelto sempre la stessa data”, aveva raccontato Tiziana a Eleonora Daniele su Rai 1. Nel 2015, Giulio Base aveva racconto, sul settimanale DiPiù, del doloroso percorso affrontato per ottenere l’annullamento del primo matrimonio: “Ho passato 15 anni d’inferno una guerra dolorosa e costosa contro la Sacra Rota, per ottenere l’annullamento del mio matrimonio”.

UN CIELO STELLATO SOPRA IL GHETTO DI ROMA/ Giulio Base: "Lottare per la memoria"

Giulio Base: l’annullamento del primo matrimonio

L’attore Giulio Base ha raccontato come si è svolto il suo primo matrimonio a Cipro con la sua ragazza dell’epoca: “Presi dall’entusiasmo del momento, essendo a un certo punto del nostro sentimento ed essendo entrambi cattolici praticanti, lo volevamo far benedire davanti a Dio. Così a Ferragosto siamo andati nella cappella dell’albergo, quasi per gioco, senza testimoni, senza presentare documenti, un sacerdote ha celebrato quella che per me era solo una cerimonia beneaugurante per una giovane coppia in vacanza“, riportava DiPiù. Tornati a Roma l’amore è finito, ma parlando con il suo padre spirituale l’attore ha scoperto che il matrimonio c’era stato, anche senza documenti e senza testimoni. Per Tiziana, invece, è stato più facile chiedere l’annullamento poiché il marito aveva ammesso davanti alla Sacra Rota di non voleva avere figli dal matrimonio

LEGGI ANCHE:

Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma/ Giulio Base racconta la storia della ShoahTiziana Rocca/ "Tappe bruciate con Giulio Base: Incinta dopo 2 mesi" (C'è tempo per)

© RIPRODUZIONE RISERVATA