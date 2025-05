È tutto pronto per la messa in onda di Gerri, la nuova fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Giorgia Lepore che vede protagonista Gregorio Esposito, Gerri, brillante ispettore di polizia affascinante e sicuro di se nel cui passato si nascondo non poche ombre ed un passato tormentato. Al suo fianco c’è la nuova vice ispettrice Lea Coen (Valentina Romani), trasferita da Roma sulla costa pugliese anche lei con un carattere spigoloso e pungente. A dare il volto a Gerri c’è l’attore Giulio Beranek. Scopriamo meglio chi è.

Giulio Beranek è nato a Taranto nel 1987, precisamente il 26 gennaio ed è quindi del segno dell’Acquario, da padre di nazionalità ceca Vladmir Beranek e da madre spagnola Ketty Monti Condesnitt. Nato e cresciuto in una famiglia di giostrai sin da piccolo ha sempre vissuto spostandosi di città in città e facendo la spola tra la Puglia e la Grecia. Da bambino era appassionato di calcio, la passione per la recitazione è arrivata quasi per caso. Ha debuttato nel film Marpiccolo e da allora non si è più fermato recitando in film sia per la televisione che per il cinema ed in fiction popolari. Sulla sua vita privata, invece, ha sempre mantenuta il massimo riserbo.

Demetra, chi è la compagna di Giulio Beranek: i figli Ares Maria e Sofia Antonia

Riservatissimo sulla sua vita privata, Giulio Beranek nel 2018 ha scritto una biografia dal titolo Il figlio delle Rane, dove parla della sua particolare infanzia vissuta da nomade in una famiglia di giostrai, un’infanzia che ha definito tutto sommato felice nonostante sia a volte stato vittima di stereotipi e pregiudizi. Sulla sua vita sentimentale, invece, è riservatissimo, si sa che ha una compagna e dei figli ma su di loro le informazioni sono molto limitate.

Demetra, chi è la compagna di Giulio Beranek? Spulciando sui profili social dell’attore tarantino non vi sono foto e post sulla sua famiglia ed in una recente intervista ha ammesso che preferisce tutelare la privacy delle persone a lui più care. Si sa solo che la compagna di Giulio Berenek si chiama Demetra e di lavoro fa l’assistente sociale. La coppia ha due figli, un maschio di nome Ares Maria e una bambina, Sofia Antonia. Il protagonista della fiction di Rai1 Gerri è legatissimo alla città di Taranto.

Giulio Beranek: dalla carriera calcistica alla recitazione a causa di un brutto infortunio al ginocchio

La carriera d’attore di Giulio Beranek è iniziata in modo del tutto casuale, da bambino inizia a frequentare una scuola di calcio, sua prima passione, sin da subito si scopre che è un vero e proprio talento. A 13 anni entra nel settore della giovanile dell’Olimpiakos ed il suo futuro nel mondo del calcio professionistico sembra avviato a frenarlo, invece, sarà un bruttissimo infortunio al ginocchio per Giulio Beranek. Ed è a questo punto che, alla ricerca di un piano B, per l’attore si spalancano le porte della recitazione. Viene notato dal regista Alessandro Di Robilant che lo vuole nel ruolo del protagonista nel film Marpiccolo.

Da allora la carriera di Giulio Beranek prende il volo e recita in film per il cinema come Senza arte ne parte di Giovanni Albanese e L’innocenza di Clara di Toni D’Angelo. Nel 2013 ottiene una grandissima popolarità grazie al ruolo di Lorenzo in Tutto può succedere, ma recita anche in fiction di successo come Distretto di Polizia, Tutta la musica del cuore, Le mani dentro la città, Il Cacciatore, Vivi e lascia vivere, Christian, Briganti ed adesso è pronto per il suo primo ruolo da protagonista.

Curiosità su Giulio Beranek: “Anche io come il mio Gerri so cosa vuol dire essere vittima di pregiudizi”

Alcune curiosità su Giulio Beranek, trasferitosi in Grecia con i genitori da ragazzino ha studiato in una scuola italiana in Grecia. Ha un profilo Instagram @giulioberanek ufficiale che vanta 37.300 follower, mentre in un’intervista rilasciata pochi giorni fa a Radio Kiss Kiss ha rivelato che anche lui, come il suo personaggio di Gerri nella serietv di Rai1, è stato vittima di pregiudizi: “Venivo sempre additato in ogni scuola che cambiavo come lo zingaro. Tu eri quello che viveva nelle roulotte, sporco, che non si lavava e so cosa significa vivere con il pregiudizio addosso come Gerri e quindi a volte venivi bastonato. Però ci sta e mi sento comunque di essere stata una persona tutelata per la maggior parte del tempo.”