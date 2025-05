Mancano solo poche ore all’esordio di una nuova serie tv che, stando alle anticipazioni già nel vivo, si appresta ad incollare al teleschermo milioni di appassionati. Stiamo parlando di Gerri e, per l’occasione, nel salotto de La Volta Buona si è raccontato colui che indosserà i panni del protagonista: Giulio Beranek. Un percorso di vita a tratti atipico, itinerante; per anni ha vissuto con la sua famiglia in giro per il Paese seguendo le varie tappe dove veniva oi allestito il lunapark gestito dai suoi genitori. “La vita in roulotte? Sono nato viaggiando, in uno spostamento tra Bari e Putignano. La mia infanzia è stata vorticosa, diversa, molto bella… E’ stata per certi versi difficile ed anche formativa”.

Lory Del Santo: “Rimasi incinta all’ultimo incontro con un mio ex fidanzato”/ “Speravo cambiasse, invece…”

E’ stato un percorso di vita a tratti difficile ma sicuramente stimolante; un viaggio che lo ha reso l’uomo di oggi, consapevole di vivere da protagonista il suo più grande sogno. Chiaramente, come raccontato da Giulio Beranek – protagonista in Gerri – a La Volta Buona, non sono mancati i momenti di difficoltà: “…A scuola c’era chi mi prendeva in giro, la cosa più facile da dirmi era: ‘E’ arrivato lo zingaro’. Io sapevo che quello era il giudizio di persone superficiali”. C’è un episodio in particolare che colpisce: “Umiliato da una maestra perchè non avevo il grembiule? Capitava che spesso tornassimo di notte e mamma mi scrisse la giustifica. Questa maestra 6 mesi prima mi disse: ‘Se ti becco senza grembiule ti spoglio’. Ci provò, ma io praticamente scappai; arrivò mamma a scuola a farle capire che queste cose non si fanno”.

Clara Rossignoli, la figlia: "Sosteneva economicamente mio figlio e sua moglie"/ "In casa litigavano sempre"

Giulio Beranek, l’attore protagonista in ‘Gerri’ ospite a La Volta Buona: “Il primo incontro dei miei genitori è diventato un romanzo…”

Giulio Beranek si è raccontato anche nel merito dei suoi affetti, con gli occhi quasi luccicanti nel ricordare la storia dell’incontro dei suoi genitori che come da lui raccontato è stato la genesi di un suo romanzo. “Papà scappava dalla guerra dei Balcani e, nascondendosi in un luna park incontrò mamma, si sposarono e non potendo rientrare nel suo Paese iniziò questa carriera…”. Ora l’attore vive con la sua compagna, Claudia, e i figli; ma prendere l’abitudine con una vita sedentaria è stato tutt’altro che semplice: “Vivere in una casa, per il primo periodo a Roma, ha coinciso con gli attacchi di panico; sono abituato a sentire i rumori della notte, trovarmi quindi chiuso mi ha fatto sentire claustrofobico, poi mi sono abituato”.