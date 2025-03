Giulio Berruti contro Nathalie Guetta a Pechino Express 2025: “Ho rischiato di morire”

C’è stato spazio anche per una violenta lite all’esordio di Pechino Express 2025 che ha visto per protagonisti Giulio Berruti contro Nathalie Guetta. Andando con ordine gli Esteti, con Giulio Berruti e Nicolò Maltese, insieme ai Complici Dolcenera e Gigi Campanile sono rimasti bloccati in mezzo alla strada nel bel mezzo della strada e proprio mentre stavano facendo manovra per ripartire hanno visto sfrecciare i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci. A questo punto Berruti ha tentato di fermare il pickup piazzandosi davanti ma la vettura è proseguita dritta costringendolo a fermarsi per evitare di essere investito.

Pechino Express 2025, Nathalie Guetta perde la Busta Nera! Mai successo prima/ "Perchè l'avete data a me?!"

E per questo Giulio Berruti ha perso la pazienza contro Nathalie Guetta: “Ma che è sono impazziti? Questa è una cosa che mi fa molto incazzare praticamente mi hanno messo sotto, se io non mi toglievo anzi…praticamente mi hanno messo sotto con la macchina. Per me Nathalie…deve stare lontana da me un chilometro.” Anche Dolcenera ed il suo compagno hanno sottolineato come il loro comportamento sia stato scorrettissimo, pericoloso ed al limite del legale. Insomma non sono mancati le prime tensioni e i primi screzi in questa nuova edizione dell’adventure game di Sky Uno.

I Cineasti Pechino Express 2025, chi sono Nathalie Guetta e Vito Bucci/ Dal set di Don Matteo al reality game

Pechino Express 2025, è lite tra Nathalie Guetta e Giulio Berruti: volano parole grosse

Una volta raggiunto il primo traguardo di tappa, Giulio Berruti si è sfogato con Costantino Della Gherardesca: “Ho quasi rischiato di morire ma direi bene, Nathalie e Vito credono abbiamo spinto l’autista a non fermarsi mentre c’eravamo noi…Dolci all’apparenza” Chiamata in causa l’attrice di Natalina di Don Matteo non si è tirata indietro ed ha dato la sua versione dei fatti: “Loro sono stati particolarmente scorretti e mi sono ripromessa se Giulio si fa ritrovare di nuovo con le mani aperte davanti così questa volto gli vado addosso. Non fare polemica, ma come rovesci la frittata e vuoi fare lo splendido.” “Io sono amareggiato non voglio farmi male.” ha replicato l’attore. E poco dopo Nathalie ha rincarato la dose “Non puoi fare la polemica, imbecille!” “Imbecille è la polemica” ha tentato di chiarire Vito, “No imbecille è Giulio.” ha concluso Nathalie. Le altre coppie si sono schierate con gli Esteti e i Primi Ballerini, vincitori di tappa, hanno assegnato ai Cineasti il malus proprio per il loro comportamento.