Giulio Berruti e Maria Elena Boschi/ Baci, coccole sul gommone e…

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono ormai la coppia dell’estate. L’attore e la bella deputata di Italia Viva sono ormai inseparabili e stanno trascorrendo la loro prima estate da nnamorati concedendosi delle lunghe giornate in spiaggia. Dopo essere usciti allo scoperto, sono diventati i bersagli preferiti dei paparazzi che non li perdono mai di vista immortalando ogni momento che trascorrono insieme. Il settimanale Diva e Donna, così, nel numero in edicola da oggi, pubblica le immagini esclusive di una giornata che l’attore e la deputata hanno trascorso insieme su un gommone, al largo dell’Argentario. Soli, uniti, complici e sempre più innamorati, si sono goduti l’intera giornata in compagnia di un amico speciale, Brownie, l’Husky dell’attore che ha fatto anche il bagno con i due piccioncini.

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI SEMPRE PIU’ INNAMORATI

Dopo essere diventati amici, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono innamorati ed oggi vivono serenamente un sentimento che rende entrambi felici. I paparazzi monitorano tutti i loro movimenti ogni settimana, ma la coppia sui social non ha ancora pubblicato foto e video riguardanti la storia d’amore che stanno vivendo. L’attore, tuttavia, nelle scorse ore, tra le storie di Instagram ha pubblicato le immagini del mare, del gommone e del suo amico Brownie. Con loro c’era anche la bella Maria Elena? Una coppia collaudata e assolutamente bellissima che, insieme, sta conquistando non solo le copertine di tutti i rotocalchi di gossip, ma anche i complimenti dei fans dell’attore e degli ammiratori della deputata che, tra un impgno politico e l’altro, trova i tempo da dedicare al compagno.





