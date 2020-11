Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, convivenza in arrivo?/ “Mi ha emozionata con..”

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi fanno sul serio. L’amore che ha travolto l’attore e l’ex ministro cresce sempre di più e, con la benedizione della famiglia di lui, potrebbe arrivare presto la convivenza. Uniti, innamorati e complici, la coppia cerca di ritagliarsi il tempo necessario per viversi serenamente. Amanti del mare, fuggono spesso a Fregene dove si concedono passeggiata in riva al mare e pranzi a base di pesce. Una coppia che sta facendo sognare e che ha l’appoggio della madre di Berruti. Ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dall’11 novembre, Francesca Romana Reggiani, parla della “nuora” promuovendola come compagna del figlio. “E’ stato un piacere avere Maria Elena ospite da noi quest’estate. E’ straordinariamente semplice e si comporta con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro”, ha raccontato mamma Francesca.

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI, PROVE DI FAMIGLIA?

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non si nascondo più e, nella recente intervista rilasciata a Verissimo, l’attore ha parlato apertamente della storia d’amore che sta vivendo con l’ex ministra. Le parole dell’attore hanno conquistato ulteriormente il cuore della fidanzata che, come riporta il settimanale Chi, si sarebbe confidata con un’amica. “Giulio mi ha emozionata con la sua naturalezza e mi ha fatto sorridere nel ripensare a quei primi momenti insieme”, avrebbe detto. Indipendenti, ma anche amanti della propria indipendenza. In nome dell’amore che li ha travolti, però, la coppia potrebbe decidere di andare presto a convivere. La Boschi, dunque, lascerà il proprio appartamento per trasferirsi a casa dell’attore? Le premesse affinchè ciò accada ci sono.



