Giulio Berruti e Maria Elena Boschi fidanzati?/ Gita al mare dopo la cena…

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi beccati di nuovo insieme? Dopo la cena a lume di candela, documentata dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, l’attore e l’ex ministro sono stati nuovamente pizzicati dai paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nelle foto che saranno pubblicate nel numero in edicola dal 17 giugno, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati sorpresi durante una gita al mare. I due che hanno sempre sostenuto di essere amici, hanno raggiunto il mare a bordo di una moto, guidata da Giulio Berruti. Il feeling tra i due è sempre più intenso e i gesti diventano sempre più intimi anche se c’è nessun bacio. Nelle nuove foto pubblicate dal settimanale Chi e mostrate da Dagospia, Berruti accarezza dolcemente la testa della Boschi nonostante la presenza del casco. La complicità, dunque, c’è. Tra i due, dunque, c’è solo un’amicizia?

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI COMPLICI AL MARE

Giovani e bellissimi, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi continuano a frequentarsi con i paparazzi pronti ad immortalare ogni loro spostamento. Nel nuovo numero del settimanale Chi, così, l’attore e l’ex ministro, tornano a farsi vedere insieme. Stavolta, la location del loro incontro è il mare. Foto che arrivano dopo la cena a lume di candela e dopo una scampagnata con i genitori di lui. L’amicizia, dunque, si è trasformata in amore? Il feeling e la complicità tra Berruti e la Boschi è evidente, ma i diretti interessati non commentano i pettegolezzi continuando a difendere il loro rapporto d’amicizia. L’affetto che lega i due amici, dunque, si sarà trasformato in un sentimento più profondo?



