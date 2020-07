Giulio Berruti e Maria Elena Boschi/ L’ex Fran Kirchmair: “Ora vuole rivedermi ma…”

Continuano le indiscrezioni sulla coppia formata da Giulio Berruti e Maria Elena Boschi e spunta una ex dal passato di lui. L’attrice austriaca Fran Kirchmair ha parlato a DiPiù spiegando: “La mia storia con Giulio non era ancora chiusa quando lui si è messo con Maria Elena. Mi ha mentito e l’ho lasciato. La cosa più incredibile è che ancora oggi mi ripete che con la Boschi sono solo amici. Perché lo fa? Che cosa vuole ancora da me? E soprattutto perché non riesce ad essere chiaro?“. La donna ha parlato anche di un periodo difficile tra i due che avevano deciso di prendersi una pausa di riflessione: “Riflettevamo sul nostro rapporto, non ci eravamo lasciati. Poi invece un giorno ho visto foto di lui insieme alla Boschi e ho letto che stavano insieme, questo come se io non esistessi”.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, l’accusa di Fran Kirchmair

Fran Kirchmair continua a parlare della storia d’amore tra il suo ex Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: “Mi ha detto che ci saremmo rivisti, di non correre e che guardandoci negli occhi avremmo deciso cosa fare”. Il tutto mentre sui media si parlava già di una storia d’amore tra l’uomo e la Boschi anche se la Kirchmair sottolinea: “Mi diceva che erano solo amici”. Arriva poi a una conclusione che porta a tre ipotesi: “Il suo atteggiamento è incomprensibile. Lui mente a me, alla Boschi o a sé stesso?”. Sono parole che di fatto potrebbero anche rendere più complicata la relazione con Maria Elena Boschi che potrebbe non gradire queste uscite della sua ex magari chiedendogli delucidazioni. Non è da escludere però che Maria Elena non abbia già ricevuto la versione del ragazzo con la verità che da fuori è quasi impossibile da capire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA