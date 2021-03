Giulio Berruti e Maria Elena Bosci, pugni e baci in spiaggia/ Lui a lezione di boxe..

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti procede a gonfie vele come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Oggi in cui i due si mostrano inseparabili. Nelle foto del noto magazine, infatti, l’attore è alle prese con alcune lezioni di boxe mentre la fidanzata segue ogni suo miglioramento. In spiaggia, mentre Giulio Berruti cerca di assimilare gli insegnamenti del suo allenatore, la Boschi assiste alla scena seduta su un tronco abbandonato. Con la giacca del fidanzato addosso, non perde di vista i movimenti del compagno con cui ha ritrovato la voglia d’amare. Con occhi sognanti, come si legge sul settimanale Oggi, Maria Elena Boschi immortala l’allenamento del fidanzato in attesa di poterlo riabbracciare e concedersi un bacio senza togliere la mascherina.

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI: UN AMORE CON LA A MAIUSCOLA

E’ un amore importante quello che stanno vivendo Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Complici e innamorati vivono serenamente la storia che li ha travolti regalando ad entrambi emozioni uniche e vere di cui hanno anche parlato in alcune interviste. La coppia che ha affrontato il passo della convivenza potrebbe così decidere di coronare il sogno d’amore con matrimonio e figli. Per ora, però, si tratta di rumors che non sono mai stati confermati dai diretti interessati. Le immagini del settimanale Oggi, tuttavia, mostrano una coppia molto unita e complice che riesce a star bene anche su una spiaggia deserta durante una lezione di boxe. Semplici e sereni come il loro amore, Berruti e la Boschi continuano a formare una delle più belle del mondo dello show business. Pur condividendo raramente foto di coppia sui social, continuano ad essere i protagonisti dei rotocalchi di cronaca rosa per le foto che i paparazzi riescono a scattare.

