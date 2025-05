Giulio Berruti e Nicolò Maltese, dov’è finita la grinta? La coppia di Pechino Express 2025 ha spento la luce

Dalla nona alla decima tappa, Giulio Berruti e Nicolò Maltese fanno un ulteriore passo avanti a Pechino Express 2025. Ma l’ultima puntata non è stata delle migliori per gli Estetici, che hanno dovuto fare i conti con diversi contrattempi lungo il tragitto. Diciamo che la Dea bendata della fortuna non li ha premiati, così tra passaggi faticosi, autobus in panne ed un Nicolò alle prese con problemi di stomaco, i due viaggiatori hanno dovuto sudare le cosiddette sette camicie per arrivare al traguardo indenni.

C’è chi fa notare un calo generale della coppia che, soprattutto nelle ultime tappe, avrebbe perso smalto. Non a caso nella tappa della settimana scorsa sono arrivati ultimi per ben due volte, prima al libro poi al tappeto rosso. Va anche detto però che i due amici sono stati penalizzati soprattutto dal malus assegnato loro dai Complici all’inizio tappa che non gli ha mai permesso di recuperare. Gli Estetici, ad ogni modo, sono riusciti a cavarsela perché premiati dai Complici.

Estetici, Pechino Express 2025: dal rischio eliminazione alla finale

Se da una parte la sfortuna ha affossato gli Estetici di Pechino Express 2025, nella scorsa tappa, dall’altro non ha dato loro il colpo di grazie quando hanno tagliato il traguardo. Infatti Giulio Berruti e Nicolò Maltese hanno rischiato grosso e sono andati ad un passo dall’eliminazione. A salvarli ci ha pensato la coppia dei Complici che li ha portati in finale salvandoli dall’eliminazione.

Ora, per gli Estetici si presenta un bivio importantissimo in vista di questo ultimo scorcio a Pechino Express 2025: provare a riscattarsi, ritrovando la grinta del passato, o chiudere quest’avventura senza stimoli? Certo gli episodi non sono stati favorevoli nelle loro ultime settimane ma un vecchio detto insegna una cosa: la fortuna aiuta gli audaci. Ecco Giulio Berruti e Nicolò Maltese dovrebbero provare ad osare… per essere aiutati.

