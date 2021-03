GIULIO BERRUTI, FIDANZATO MARIA ELENA BOSCHI/ “È lui il mio vero successo”

Si chiama Giulio Berruti, fa l’attore ed è bello come il sole: questo l’identikit essenziale del fidanzato di Maria Elena Boschi, l’uomo al centro dell’intervista che il deputato d’Italia Viva ha rilasciato nei giorni scorsi a Verissimo e che andrà in onda oggi su Canale 5 a partire dalle 15.30. I due stanno insieme da inizio 2020, vale a dire da poco prima dello scoppio della pandemia che ha inevitabilmente condizionato le vite di molti. Incluse le loro: anche Giulio e Maria Elena, infatti, si sono sentiti chiamati in causa, quando in televisione è stato annunciato il primo bollettino medico e – in Italia – ha cominciato a diffondersi la consapevolezza che quella del Covid fosse più di una semplice epidemia influenzale. Per questo motivo, racconta, hanno trascorso una delle prime serate insieme a pregare per le vittime del coronavirus. Quando gliel’ha proposto, Maria Elena sapeva che Giulio avrebbe accettato, perché – rivela – “è molto sensibile e attento agli altri”.

Inoltre, in quel periodo, Maria Elena Boschi era stata toccata direttamente dal dramma della malattia: una persona a lei molto cara si trovava in ospedale, e l’Onorevole aveva letteralmente “un peso nel cuore”. Trovarsi in sintonia con Giulio l’ha aiutata a superare anche quel momento difficile; l’ennesimo, in una carriera costellata di successi e allo stesso tempo ricca di mortificazioni. Un esempio? I commenti ricevuti sul suo essere donna, che nulla c’entravano con la politica. Adesso, con Giulio Berruti, Maria Elena Boschi sogna di sposarsi e di diventare mamma. Per ora nessuna proposta: tutto verrà da sé, magari tra qualche mese. “Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva”, precisa la Boschi.

Maria Elena Boschi serena accanto a Giulio Berruti

In ogni caso, secondo lei, Giulio Berruti è l’uomo giusto con cui fare grandi progetti. Il matrimonio e i figli (insomma: la famiglia) sono suoi desideri da tempo, ma finora non ha mai avuto tempo di coltivarli. “Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”, racconta Maria Elena. L’Onorevole appare finalmente serena, dopo un periodo in cui la sua vita privata è stata caratterizzata da abusi su più fronti. In primis si parla dei commenti sessisti e gravemente offensivi che praticamente non sono mai mancati, fino ad arrivare al vero e proprio stalking che ha subito recentemente da parte di uno sconosciuto di Roma. Adesso però sta bene: “Qualunque cosa tu faccia nella vita, l’unica cosa che conta è quanto amore riesci a dare e quindi poi a ricevere in cambio”, chiosa. “Il successo nella vita è avere accanto delle persone che ti vogliono bene”. Per estensione: il successo, in un certo senso, è aver incontrato Giulio.

