Giulio Berruti, fidanzato Maria Elena Boschi, si è vaccinato/ Polemica sui social: “Gli attori sono fragili?”

Giulio Berruti si vaccina, la bufera sui social: non tutti sanno che è un dentista

Giulio Berruti si è vaccinato con Astrazeneca. Tre giorni fa l’attore ha postato sui social una foto che lo ritraeva al momento dell’iniezione del vaccino con il pollice in su, in segno di soddisfazione. “Prima dose fatta. #vaccinatevi #senzapaura” ha scritto come didascalia alla sua immagine il fidanzato 36enne di Maria Elena Boschi, suscitando diverse critiche in tutto il web. “A quale categoria appartiene? Gli attori sono fragili?” ha scritto qualcuno nei commenti sotto la foto. “Troppo giovane, non ne aveva diritto”, “Perché un under 40 ha ricevuto il vaccino?” esordiscono altri.

I commenti contro l’attore non sono stati pochi. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai” si lamenta qualcuno. Non tutti, però, sanno che Giulio Berruti , oltre a essere un attore, è anche un dentista. “Per chi non lo sapesse, mentre lavoravo come attore per pagare le mie spese, ho studiato come dentista per 11 anni e preso una specializzazione in Estetica del sorriso e ortodonzia. Mentre giro i film, lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche stanno evolvendo” ha risposto lo stesso Berruti ai commenti di protesta.

Giulio Berruti vaccinato, le critiche e i sintomi post vaccino

Le critiche non sono finite nemmeno con la spiegazione di Giulio Berruti. “Chissà perché ma tra quei pochi odontoiatri che conosco nessuno è ancora vaccinato. Non capisco comunque questa smania di spettacolarizzare il fatto che lei sia vaccinato. Prevale l’attore che è in lei?” si legge in un commento. Giulio Berruti , però, non ci sta. “Prevale la voglia di spiegare alle persone con l’esempio che la scienza e la medicina saranno sempre meglio di qualche blog complottista o di strampalate teorie da bar sulla pericolosità assoluta dei vaccini. Ps: non so in quale regione viva ma nel Lazio si prevedeva di vaccinare – a detta dell’ordine dei medici – “tutti gli odontoiatri entro il mese di febbraio”. Ho tantissimi colleghi medici e odontoiatri più giovani me tutti già vaccinati da tempo. Io, a detta della Asl, sono risultato tra gli ultimi” ha spiegato il dentista.

Fortunatamente c’è anche qualche fan che si preoccupa per l’attore e gli chiede come sta e se ha avuto sintomi gravi dopo essersi vaccinato. “Tutto bene, solo lievi sintomi influenzali per ora, nulla di non sopportabile” ha tranquillizzato così i suoi fan Berruti.



