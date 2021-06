Giulio Berruti, mano sul c*lo di Maria Elena Boschi/ “Monello” davanti ai genitori

Giulio Berruti non riesce proprio a resistere quando si tratta di Maria Elena Boschi e anche questa volta una passeggiata finisce nel mirino dei giornalisti e dei paparazzi. Ebbene sì. Questa volta l’attore non è finito sotto la lente del gossip per via della mascherina abbassata come è successo mesi fa e nemmeno per romantici baci seduti al tavolino di un bar ma solo perché l’attore è stato beccato con la mano sul c*lo di Maria Elena Boschi. Sul settimanale Oggi ci sono le foto con tanto di articolo che inneggia all’attore “audace con la Boschi” anche davanti ai genitori e in giro per la Capitale: “Giulio con Maria Elena lascia andare platealmente la passione, e pazienza se ci sono pure i genitori”. In alcuni scatti, infatti, la Boschi appare al fianco della suocera Francesca Romana Reggiani Berruti ma questo non intimorisce né lei e né il figlio che palpeggia la compagna approfittando di un attimo di distrazione dei genitori.

Giulio Berruti, mano sul c*lo di Maria Elena Boschi

Non è la prima volta che la coppia ingolosisce il gossip e nemmeno l’ultima visto che quella formata da Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è sicuramente una delle più seguite e paparazzate perché da sempre fa gola al pubblico. Spesso si è parlato delle loro nozze, notizie smentita dai diretti interessati, e anche della possibile partecipazione di Berruti al Grande Fratello Vip 2021, notizia smentita anche in questo caso. Il pubblico quindi dovrà accontentarsi di quelli che sono attimi rubati in giro per Roma come “questo gesto poco elegante a voler commentare quella mano biricchina”.

